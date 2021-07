Tokio 2021: Gaby López desea más un Oro Olímpico que un Grand Slam

Gaby López desea una medalla Olímpica. Foto: AP

Para la golfista Gaby López está muy claro, el representar a México en unos Juegos Olímpicos es el máximo honor para un deportista, por lo que colgarse el Oro en Tokio, sería el logro más importante para ella.

López, de 27 años, y quien será la abanderada de la delegación mexicana en Tokio, ha logrado 2 títulos de LPGA, y es una de los mayores exponentes de gol en México, algo que ha logrado despertar el interés por este deporte en el País.

En entrevista para la cadena AFP, la destacada golfista aseguró que de conseguir una medalla, sería una inspiración para futuras generaciones de golfistas, tal y como Lorena Ochoa lo hizo en su momento, ex número uno del mundo.

"Es un sueño hecho realidad. Me apasiona representar a México en todas partes. Me encanta decirle al mundo que México está fuerte en muchas áreas, en el deporte y sobre todo en el golf . Para mí representar a México es el orgullo más grande que el golf me ha dado", comentó.

En un hipotético caso de colgarse el oro Olímpico, la mexicana aseguró que sería su máximo triunfo, por encima de ganar un Grand Slam.

"Para mí la medalla de oro tiene más significado, en mi corazón y para mi país. Una medalla de oro significa regalarle algo a mi país. Si ganas una medalla, todo el país celebra contigo, hasta la gente que no conoce el golf".

