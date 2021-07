Tokio 2021: Kevin Love quiere probar que aún puede destacar con Estados Unidos

Kevin Love (izquierda), junto a Kevin Durant. Foto: AFP

La carrera de Kevin Love, ala/pivot de los Cleveland Cavaliers ha venido de más a menos, desde que LeBron James dejó a los Cavs, y de igual manera tras la salida de Kyrie Irving.

Love, de 32 años, viene de disputar su décimo tercera temporada en la NBA, siendo su séptima con los Cavaliers, donde promedió 12.2 puntos, 7.4 rebotes, sus números más bajos desde su temporada novato.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El bajón de nivel no ha sido en sí por la salida de sus ex compañeros estrellas (James e Irving), más bien por lesiones que no lo han dejado tener regularidad con su equipo y encontrar su mejor versión posible.

Sorpresivamente, Gregg Popovich, entrenador de los Spurs de San Antonio, y entrenador de la selección de Estados Unidos, incluyó a Love en la lista final que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio.

En entrevista para ESPN, el legendario entrenador, aseguró que decidió ofrecerle el lugar en el roster final a Love, ya que sabe de su habilidad para abrir la cancha con su buen tiro de larga distancia, así como su tenacidad para pelear los rebotes en la pintura y hacer el trabajo sucio.

“Vamos a hacerlo trabajar mucho en las siguientes semanas, y le vamos a exigir bastante. Eso va ayudarle a que regrese al ritmo en el que debe estar para continuar jugando. Creo que por eso es que aceptó el venir, porque sabe que le puede ayudar a regresar a ser quien era”, comentó Popovich.

Gregg Popovich dijo que le exigirá a Love para que regrese a su nivel. Foto: AFP

Por su parte, Love, quien apenas jugó 25 partidos en la temporada, no ha sido vestido el uniforme de EUA desde 2012, y no ha sido All Star desde el 2018, acepta el reto, y quiere demostrar que aún tiene carrera por delante.

“De cierta forma entiendo las críticas hacia mí, porque vengo de una temporada en la que no pude jugar muchos partidos y no estuve en lo más alto de mi juego. Para mí el venir aquí (a la selección), siento que tengo mucho que probar”, aseguró Love para ESPN.

Síguenos en