Tokio 2021: Michael Andrew, potencial medalla de oro en nado para EUA, se rehúsa a vacunarse

Michael Andrew apunta al menos a 2 oros Olímpicos. Foto: AP

Sorpresivamente, el nadador olímpico de Estados Unidos, Michael Andrew, dijo a los medios de comunicación que declinará el vacunarse contra COVID-19, a tan sólo 2 semanas de que comiencen los Olímpicos de Tokio.



Andrew, es uno de los nadadores que apunta a ganar al menos 2 medallas de oro olímpicas, ya que es el mejor en los estilos libre y de pecho.



Hace 3 semanas, Andrew, de 22 años, impuso la tercera mejor marca mundial de la historia en las eliminatorias de Estados Unidos en la prueba de 200 metros combinados, donde el histórico nadador Ryan Lochte, quedó fuera de los que serían sus quintos Olímpicos.



La marca de Andrew fue de 1 minuto 55.44 segundos. La marca Mundial que sigue vigente es de Lochte, quien la consiguió en el Mundial de 2011 con 1.54 minutos. El legendario Michael Phelps tiene la segunda mejor marca de la historia.



Los argumentos de Andrew para no recibir la vacuna, son que no quiere que su cuerpo se exponga a una sustancia que desconoce, y le pueda afectar en su desempeño en la justa veraniega.



"Mi razón detrás de esto es que no quiero poner nada en mi cuerpo que no sepa cómo reaccionaría. Como atleta de alto nivel, todo lo que hacemos está calculado. No quería arriesgar días de descanso, ya que he estado entrenando muy duro, y sabemos que después de recibir la vacuna tienes que lidiar con varios días de descanso", dijo Andrew.

Estados Unidos es potencia en natación. Foto: Twitter USA Swimming



De acuerdo con el reglamento vigente, el ser vacunado para ir a Tokio 2021 es opcional. Según cifras oficiales, poco más del 80 por ciento de los atletas que competirán en los Olímpicos están vacunados.



El destacado nadador tiene confianza en que se va a mantener sano, si se sigue apegando fuertemente a las medidas de prevención, tales como el uso de cubrebocas, distanciamiento social, lavado de manos, y las pruebas diarias que recibirá en Japón.



