Tokio 2021: Paola Espinosa mantiene la esperanza de calificar a Juegos Olímpicos

México.- La clavadista mexicana, Paola Espinosa, podría hacer historia en caso de calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, los cuales circularían como sus quintas olimpiadas en la carrera de la originaria de Baja California Sur, quien buscará su primera presea en la competencia de los 3 metros junto a Melany Hernández, su nueva compañera de equipo.

La joven de 34 años buscaría su tercera medalla en la justa veraniega, pero antes de eso necesitará calificar junto a Melany Hernández, por lo que se mantienen con la mentalidad de mejorar mucho más al reconocer que los demás equipos llegarán con mucha fuerza a la competencia de clasificación.

"Restan 80 días para celebrar los Juegos Olímppicos, tenemos tiempo para mejorar y claro que lo vamos a lograr. Habrá muchas parejas que vienen a tope en la competencia, nosotras claro que veníamos trabajando fuerte pero en realidad vinimos a realizar un examen sobre lo que haríamos en Tokio", aseveró Paola Espinosa.

Por su parte la atleta se sinceró al decir que a estas alturas del camino a la Capital nipona la emoción por la llegada de la justa olímpica no se vive a como en años pasados.

"No se ha presentado un ambiente olímpico. Cuando llegamos al aeropuerto se observan objetos de los próximos Juegos Olímpicos, y en esta ocasión nada de eso sucedió. No se siente la fiebre de las olimpiadas, las calles están solas y en la tele no hemos visto nada peculiar", externó la campeona mundial.

Paola Espinosa y Melany Hernández culminaron en la pasada Copa del Mundo en la novena posición después de haber estado por más de un año sin actividad. Pese a dicho resultado las clavadistas se mantienen tranquilas para reforzar sus elementos y conseguir el boleto a Tokio 2021.

"No nos preocupamos por los puntos sino por nuestra evaluación, ya sabemos que es lo que nos hace falta, solo necesitamos entrenar más duro para los Juegos Olímpicos. Estar enfocadas en el próximo evento para llegar como favoritas", comentó Paola Espinosa.