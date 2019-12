Toledo Ortiz desmiente la posible compra de Camoteros de Puebla

Mazatlán, Sinaloa.- Ante los fuertes rumores que señalan que la familia Toledo comprará la franquicia de Camoteros del Puebla, para tener futbol profesional en este puerto, José Antonio Toledo Ortiz, dueño del equipo de beisbol Venados de Mazatlán, desmintió esa noticia que circula en redes sociales.

“No hay nada, nosotros no sabemos de donde salió ese rumor de que íbamos a comprar la franquicia del Puebla, no se de donde salió eso. Nosotros no tenemos nada que ver”, argumentó Toledo Ortiz.

El empresario dijo que se compró una franquicia de Ascenso de Segunda División para tener en Mazatlán al equipo Pacific FC, pero es todo lo que se tiene de momento.

Por su parte, el gobernador Quirino Ordaz que asistió al Maratón Pacífico 2019, declaró que desconoce si la familia Toledo comprará la franquicia del Puebla y asegura que no ha sido notificado de nada sobre el tema.

Otro de los rumores que circula en redes sociales es que los hermanos Arellano, Érick y Juan José, empresarios mazatlecos son los interesados en comprar la franquicia del Puebla.