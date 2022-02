Toluca: El origen del apodo “Fideo” para Daniel Álvarez

El buen momento futbolístico de los Diablos Rojos del Toluca, se ve capitalizado, no solo en su racha consecutiva de tres triunfos en el arranque del Grita México Clausura 2022, ante las escuadras de Santos Laguna, Mazatlán y San Luis, así como celebrar el 105 aniversario de la institución del Estado de México con la victoria en el Alfonso Lastras Ramírez el fin de semana pasado.

Algo que ha generado dicha obtención de resultados ha sido la llegada de Ignacio Ambriz al banquillo de los Diablos Rojos, al tiempo de refuerzos de calidad, con experiencia en el balompié nacional. Uno de ellos es Daniel Álvarez, extremo mexicano de 27 años de edad, formado en las fuerzas básicas de los Rojinegros del Atlas, con bagaje en un par más de instituciones: Necaxa y Puebla. “El Fideo” habló de sus inicios en el futbol y el origen del apodo que lo caracteriza.

Leer más: Liga MX: Los hermanos Romero podrían jugar en Cruz Azul

“Yo cuando inicié como canteranos en los Rojinegros del Atlas, un compañero de la sub20 me dijo que tengo un parecido al argentino Ángel Di María y en un partido en la categoría, estaba Medrano y escucha el apodo. En mi debut, desde la televisión empezaron a decir El Fideo, y es cuando se me queda el apoyo. Yo encantado, creo que es una referencia a un excelente jugador que yo admiro mucho y me reflejo en él”, mencionó Daniel Álvarez en una entrevista en exclusiva para las redes oficiales de los Diablos Rojos.

Álvarez comenzó su carrera futbolística con los Rojinegros del Atlas, uniéndose durante el Apertura 2014; esa misma campaña hizo su debut en Copa Mx, en contra de Mineros de Zacatecas, el 19 de agosto. Seis meses después, realizó lo propio, en el máximo circuito, ante los ahora extintos, Tiburones Rojos del Veracruz. Daniel permaneció en las filas de la Academia hasta el Clausura 2017, para después enrolarse en la casaca de los Rayos del Necaxa por tres años. En el inicio del Guardianes 2020 se oficializó su llegada a la Franja del Puebla por tres campañas; para posteriormente, llegar a los Diablos Rojos del Toluca.

“Yo en mis inicios con mi papá, trabajé en el Estadio Jalisco; una anécdota que yo siempre voy a recordar es que a mi me tocó ver en sus inicios a Juan Carlos Medina, cuando yo trabajaba en las puertas del estadio. Nunca me imaginé que, de verlo en la cancha, lo iba a tener de compañero. Es cuando digo que los sueños se cumplen en realidad. De esta en la grande, conviví con él y es un gran amigo”, mencionó el atacante mexicano.

Leer más: NBA: Clippers pierde a Normal Powell por fractura en el pie

Álvarez ha disputado un total de cuatro enfrentamientos en el arranque del Grita México Clausura 2022, sumando 275 minutos en el terreno de juego. “El Fideo” aportó un gol en la victoria de los Diablos Rojos durante la jornada dos en el Nemesio Diez ante Santos Laguna, tras aprovechar un rebote de Carlos Acevedo al minuto 41 de tiempo corrido, significando la primera diana del nacido en Guadalajara, Jalisco con la escuadra Choricera.