Toluca: Hernán Cristante, el domador del Club León en la Liga MX

León, Guanajuato.- Toluca hizo un partido sorprendente sobre el Club León en el Estadio Nou Camp, donde un empate a dos tanto envió el duelo de repechaje a la tanda de penaltis, en donde un marcador de 2-4 a favor de los Diablos otorgó el pase a la liguilla y la eliminación del campeón defensor de la Liga MX.

Hernán Cristante, una vez más festejó como director técnico del Toluca en la cancha del bajío en un duelo oficial de la Liga MX, en vista que es el último técnico que obtuvo el triunfo en Guanajuato con el cuadro escarlata, ahora lo hizo junto a sus discípulos dejando en el camino a uno de los favoritos de este torneo Guard1anes Clausura 2021.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De esa manera el ex portero de los mexiquenses se ha convertido en una pesadilla para el Club León, a quien el supo que eran favoritos en este compromiso, pero confió en su plantilla y el resultado les brindó el pase a la fiesta grande, en donde su primer rival será el líder del campeonato, Cruz Azul.

Leer más: Liga MX: Estudia mover serie de Cuartos en martes y viernes

"Fue un golpe duro el golazo de León al final del partido pero los chicos demostraron su superación en el juego. Tuvimos un partido merecido. Los jugadores de "Nacho" Ambriz son muy buenos y nosotros supimos controlar el partido con personalidad, ante un gran rival y por suerte la tanda de penaltis jugó a nuestro favor", explícó Hernán Cristante en rueda de prensa.

"Entendimos el estilo de juego de León, fueron la mejor ofensiva junto con nosotros. Cada que venimos acá (Estadio Nou Camp) se nos había dificultado mantener esa hegemonía y orden. No dejamos hacer nuestro juego, contra Cruz Azul no tuvimos una buena noche pero peleamos hasta la hora, no será un duelo sencillo pero sabremos como atacar", añadió.

����| ���������������������� ���� ������������



¡Sigue en vivo por Facebook, las reacciones del triunfo de nuestros Diablos!



▶️ https://t.co/p0dndskwxy pic.twitter.com/rXJI5tn3j2 — Toluca FC (@TolucaFC) May 10, 2021

Entrando como undécimo sitio de la clasificación general de la Liga MX, Toluca será el equipo que disputará todos sus partidos de ida en el Estadio Nemesio Díez, el cual podría abrir al público tras cambiar a semáforo amarillo el Estado de México, hace unas semanas.

Leer más: Toluca deja fuera al León y enfrentará a Cruz Azul en liguilla

Hernán Cristante dirigiendo a Toluca en León

Jam media

A espera de confirmar los días y horarios de la liguilla del Guard1anes Clausura 2021, Toluca podría enfrentar a Cruz Azul en miércoles y sábado, a la espera de que la misma Liga MX determine los propios en las próximas horas.