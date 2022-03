Toluca: ¿Se va? Ignacio Ambriz dio su postura tras goleada del América en el Azteca

Ciudad de México.- La presentación de esta tarde por parte de los Diablos Rojos del Toluca evidenció una tristísima campaña que se viene manejando desde la jornada 1 bajo las órdenes de Ignacio Ambriz, técnico que vino en sustitución de Hernán Cristante para este Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

Sin embargo su proyectó no camina a la fecha y en consecuencia de la reciente goleada en contra frente al Club América en el Estadio Azteca reconoció que su puesto como entrenador de los rojos está en riesgo, dejando la decisión a las autoridades competentes de la institución.

"No, desde que empiezo a dirigir, nunca me siento seguro. Lo único por lo que me siento es por mi trabajo, me cuesta que me entiendan. Los números son fríos y las decisiones que quisieran tomar están bien, las pueden tomar, qué más quisiera uno, pero no salen las cosas", dijo en conferencia de prensa.

El descalabro de esta tarde significó su 4ta goleada en la campaña, la 2da en la Ciudad de México -la primera contra Pumas UNAM por 5-0-, y la 2da de manera consecutiva posterior a caer 0-3 contra Tuzos del Pachuca de manera que no tiene palabras para la afición debido a los malos resultados.

"No tengo palabras para saber que las cosas no están bien, que el responsable soy yo y el equipo no camina como quisiera, todos los aficionados quieren ver a sus equipos jugar bien y ganar, ni una ni otra. El más dolido soy yo, estamos mal, los jugadores hacen lo que yo les pido", sinceró.

Toluca tendrá una semana de receso tras el parón por la Fecha FIFA, tiempo que la directiva de Diablos Rojos podría determinar el futuro de 'Nacho' Ambriz, quien dejará a Toluca en el décimo lugar con 13 unidades, con peligro de caer al undécimo sitio si Tijuana gana esta misma noche.

Toluca volverá a la actividad del Clausura 2022 de la Liga MX hasta el domingo 3 de abril, fecha que recibirá a Puebla en el Estadio Nemesio Díez, partido que podría ser el primero que los mexiquenses podrían disputar en el Clausura 2022 en caso de conocerse el cese de Ignacio Ambriz.

