LUTO en el deporte, fallece Tom Benson, dueño de Saints y Pelicans

Nueva Orleans, Estados Unidos.- Tom Benson, propietario de los New Orleans Saints de la NFL y New Orleans Pelicans de la NBA, falleció en New Orleans con su esposa a su lado, anunciaron los equipos. Tenía 90 años de edad.

Saints Owner Tom Benson, 90, passed away peacefully today at Ochsner Medical Center with his wife Gayle Marie Benson at his side https://t.co/gjAIQYKdDw pic.twitter.com/BK5aS2vj0v — New Orleans Saints (@Saints) 15 de marzo de 2018

Benson era uno de sólo tres propietarios de una franquicia de la NFL y de la NBA al momento de su muerte. Era reconocido ampliamente por el hecho de mantener a ambos equipos en New Orleans cuando su futuro estaba en duda, primero cuando adquirió los Saints en 1985 y después cuando compró a los ex New Orleans Hornets en el 2012.

Pelicans Owner Tom Benson, 90, passed away peacefully today at Ochsner Medical Center with his wife Gayle Marie Benson at his side https://t.co/RR2o0MGJc7 pic.twitter.com/BPpWqbb7bu — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 15 de marzo de 2018

Benson había estado hospitalizado desde el 16 de febrero en New Orleans con síntomas de gripe.

NBA Commissioner Adam Silver released the following statement regarding the passing of @PelicansNBA owner Tom Benson pic.twitter.com/BMu9FodxRr — NBA (@NBA) 15 de marzo de 2018

"Las contribuciones de Tom Benson a New Orleans y la National Football League fueron legendarias", declaró el comisionado Roger Goodell en un comunicado. So sad to hear the news of the passing of Mr. Benson. @nflcommish statement pic.twitter.com/E7lsWnJXkn — Brian McCarthy (@NFLprguy) 15 de marzo de 2018

"Compró un equipo que nunca había tenido una temporada ganadora; para el tercer año de su propiedad, los Saints estaban en playoffs. Tom mantuvo unidos a los Saints a través de la tragedia del Huracán Katrina y su decisión de traer el equipo de vuelta a New Orleans le dio a toda la región esperanza y confianza en que se recuperarían. Los Saints recompensaron a sus aficionados con un gran fútbol americano y un campeonato del Super Bowl".