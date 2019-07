Tomás Boy: Está casi definido el cuadro titular de Chivas

Guadalajara.- El director técnico de Chivas, Tomás Boy, ha declarado tener casi definido el cuadro titular con el que pretende escalar posiciones del próximo Torneo Apertura 2019 de la Liga Mx, con Santos como primer rival.

“Tengo ocho jugadores que creo que van a iniciar el campeonato, porque el desarrollo es muy bueno; por ejemplo, el día de River (Plate) no estuvieron algunos jugadores, pero ahora estuvieron muy bien que se jugó contra Boca Juniors, todo eso cuenta, ahí me tienen con ciertas dudas, dijo.

El estratega ha manifestado tranquilidad por la actitud del plantel en la pretemporada, que a pesar de no haber conseguido resultados positivos, mostró sacrificio.

Los jugadores han hecho un gran trabajo en el sentido de la disposición, les he pedido muchas cosas que no estaban acostumbradas. Ahí vamos, es difícil seguir hablando bien las cosas, hay que esperar el trabajo, apuntó.

El Jefe del Rebaño, Tomás Boy, pide paciencia para sus Chivas pic.twitter.com/Xb4R25IFFq — SS2019 (@SonS2019) 5 de julio de 2019

Boy dejó en claro que el equipo mantiene ciertas fallas en muchos aspectos pero que con el tiempo esas falencias serán pulidas, como el definir frente a porteria, por lo que no han conseguido estar en su mejor momento.

Sí, es muy importante porque además hemos avanzado en la preparación, y el equipo tiene que dar otras cuestiones, tiene que hacerse más presente en el marcador, cometer menos errores, las sincronizaciones deben ser mejor y lo único malo es que debo dividir al equipo, acotó.

Explicó que pese a que fueron superados por Boca Juniors el pasado sábado en la Colossus Cup, se ofreció un mejor desempeño respecto del revés de 1-5 que sufrieron con River Plate.

Tomás Boy confirmó esta mañana que se prevé la salida de Miguel Ponce de @Chivas @CentralFOXMX pic.twitter.com/XgQQKDiT6c — Natalia León (@_NataliaLeon_) 8 de julio de 2019

“Mostramos otro rostro, que es importante, creo que estuvimos más cerca de algo que me gustaría que pasara en el equipo, el equipo trabajó bien, tuvo sus oportunidades, creo que el marcador dice algo que no pasó en el partido, pero no es tan importante eso, lo importante fue el funcionamiento y que todos los jugadores que participaron se desenvolvieron bastante bien”, sentenció.