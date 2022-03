Tomás Boy ha sido el entrenador más exitoso de Mazatlán FC

“Todos los cambios traen consecuencia y este equipo –Mazatlán FC– ha jugador bastante bien, pero no han tenido la suerte. Es un conjunto que pelea todas las líneas y cuenta con jugadores de mucha calidad, eso me da a mí una buena espina”, fue una de las declaraciones que dio Tomás Boy al ser presentado a los medios de comunicación como entrenador de Mazatlán FC.

Salida sorpresiva Pese a tener buen torneo, Boy ya no continúo al frente de los Cañoneros y el presidente de Mazatlán, Mauricio Lanz, argumentó que no hubo un arreglo en lo económico.

Luis Motta Editor y Reportero de deportes de EL DEBATE de Mazatlán

Editor deportes EL DEBATE de Mazatlán. Egresado de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Sinaloa de la generación 1991-1996. Inicié en el periodismo en 1996 en el ya desaparecido periódico El Sol del Pacífíco. Comencé en la cobertura de la sección policiaca y a los tres meses, fui cambiado a la sección deportiva en donde me he mantenido durante 24 años ininterrumpidos. Al llegar el periódico EL DEBATE a Mazatlán en el 2000, ingresé como reportero de Deportes y hoy en día cumplo las funciones de Editor de la sección deportiva a nivel Sur de Sinaloa. Durante mis años dentro del periodismo he cubierto Series del Caribe, finales de la Liga Mexicana del Pacífico, Maratones, triatlones, Semana de la Moto, Relevos de Independencia, así como los juegos del equipo de casa, los Venados de Mazatlán y Mazatlán FC. Hoy en día desempeño la función de editor y eventualmente, sigo cubriendo el beisbol no solo profesional, sino el amateur, sin olvidar los eventos que organiza esta casa editorial.