Tomás Boy habla fuerte de André-Pierre Gignac y los Tigres tras la derrota en el Mundial de Clubes

Mazatlán.- Luego de una goleada del Atlético San Luis ante el Mazatlán FC, el entrenador de los porteños, Tomás Boy respondió algunas preguntas en conferencia de prensa sobre el resultado de los Tigres de la UANL en el Mundial de Clubes a quienes les reclamó el mal planteamiento y el "perder honrosamente" del que fueron a buscar.

"Tigres tuvo la una gran oportunidad en si vida de hacer algo diferente y no sé si la opinión de Gignac sea correcta o no, es su percepción, yo vi en el partido, con todo respeto para la propuesta, yo no podría entrar a la canchan a perder honrosamente, ni siquiera preparar un partido para perder honrosamente", dijo el "Jefe" Boy.

En el caso de André-Pierre Gignac dijo que no lo vio en el juego como delantero pues, siempre estuvo en el campo como un jugador de mediacancha y jamás estuvo en la zona donde puede hacer daño que es en el ataque.

"Lo que creo que la mejor figura que tienen los Tigres en el terreno de juego jugó de mediocampista, no estuvo en la zona donde puede hacer daño, la única oportunidad que tuvo fue al minuto 2", agregó.

Si bien el tipo de juego que planteó Ricardo Ferretti no fue del total agrado para el "Jefe" Boy si le reconoció que la participación fue algo bueno, y que el llegar a una final es un merito suficiente por lo que le agradó ese lado de Tigres aunque hubiera esperado un mejor cierre pero culminó con el famoso "quien son yo para juzgar"

Sobre el destrozo partido que tuvo su equipo solo pudo definirlo en que jugaron mal. Este es el tercer partido en el que el conjunto de Mazatlán FC es goleado por el rival, dos de ellas como local lo que le deja como el equipo más goleador y con una diferencia negativa de -7 goles en contra.

André-Pierre Gignac uno de los criticados por el juego de Tigres en la final | Foto: Twitter André-Pierre Gignac

El torneo lo inició de buena manera con una victoria ante Necaxa de 3-2, luego fue a la Ciudad de México donde los Pumas no tuvieron piedad y los goleadores 3-0. La jornada 3 apenas sacaron el empate en un 0-0 ante Santos, la fecha 4 fue de nueva oportunidad de enderezar el camino con la victoria ante el Pachuca, pero las jornadas 5 y 6 han sido de las peores, primera con el 4-1 del Toluca sobre ellos y ahora la goleada del San Luis.

Aun con esos malos resultados se mantiene dentro de los primeros 12 equipos con posibilidad de pelear un puesto de Liguilla. Actualmente ocupa el 11vo lugar con 7 unidades por encima de equipos como Pumas, Chivas y León.