Tomás Boy revienta a Chivas por seguir igual que cuando se fue

Mazatlán.- El ahora estratega de Mazatlán FC, Tomás Boy fue directo al expresarse sobre su salida del Guadalajara luego de unas temporadas complicadas por el mal manejo del equipo que lo tenían en riesgo de perder la categoría. Además fue contundente al revelar que ahora que ya no está y ha visto todo lo que ha invertido el equipo sigue igual y como lo dejó.

En entrevista para ESPN el 'Jefe' Boy explicó que salir de Chivas ha sido difícil por la situación en la que llegó y e la que se fue, pues asegura que las cosas no se trabajaron bien desde la pretemporada y eso fue una de las claves para un mal torneo y por ende su salida.

"Es el único rompimiento en mi carrera. Tuve una pretemporada inaudita. Me dolió muchísimo porque no entendí la situación. Entiendo que los dueños pueden hacer lo que quieran. Cada quien manera sus equipos, pero no veo mejoría", comentó.

Por si fuera poco además de revelar la mala planeación de la directiva también los tundió al decir que cada uno tiene el derecho de hacer con su dinero lo que quieran pero en cuanto salió ellos pusieron en la mesa 35 millones de dólares por grandes jugadores que hasta la fecha no han aportado nada o poco al equipo.

"Yo no hice gastar un dinero a la directiva para nada. Me fui yo y gastaron 35 millones de dólares y el equipo sigue igual", agregó.

"Yo la hubiera ocupado en otras cosas. No lo podemos saber, los hubieras no existen. Cuando llevas a alguien a Chivas deben ser solución y no para desarrollar".

Tomás Boy regresó al futbol mexicano con Mazatlán FC | Jam Media

Tomás Boy se fue del Rebaño luego de algunos partidos malos rumbo al final de temporada. Su lugar fue ocupado por Luis Fernando Tena quien con la directiva soltó esos 35 millones de dólares por jugadores jóvenes de Necaxa y Pachuca y la llegada de Uriel Antuna. Tena a pesar de tener un poco más de resultados positivos tuvo menos tiempo en el equipo el cual terminó por correrlo solo 3 jornadas del presente torneo.

Ahora Tomás Boy regresó al futbol mexicano luego de un par de temporadas fuera, lo hizo con el Mazatlán FC, llegó como relevo de Juan Francisco Palencia quien inició el proyecto pero los malos resultados no dejaron que continuara. El 'Jefe' Boy llegó en las últimas jornadas donde consiguió algunas victorias que le hicieron soñar con el ingreso a la Reclasificación pero no fue suficiente y terminaron eliminados.

Para el Clausura 2021 esperan que las cosas mejoren con el equipo aunque varios jugadores claves podrían dejar el equipo, como César Huerta quien pertenece a Chivas, además de Aldo Rocha el capitán quien es buscado por otros equipos, y a todo eso se le suman algunos jugadores extranjeros que no funcionaron en la campaña.