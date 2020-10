Tomateros: Danny Rodríguez emocionado por estar lanzando de nuevo

Culiacán, Sinaloa.- El pasado domingo, Héctor Daniel Rodríguez, pitcher de los Tomateros de Culiacán, volvió a subir a la lomita tras más de un año de ausencia luego de recuperarse de una lesión en el hombro de lanzar.

El culichi entró de relevo en el juego ante los Venados de Mazatlán y lanzó una entrada en blanco, lo que le da más seguridad.

“Nos generó mucha emoción, deseo de estar ahí. También nerviosismo por la adrenalina de ver acción en un juego. Me sentí muy bien del brazo. Obviamente hay ajustes todavía que hacer, pero esos los vamos a ir haciendo conforme pasen las entradas, me iré sintiendo mejor y haremos mejor trabajo”, dijo Rodríguez, que complementó su labor con 16 lanzamientos, de los cuales siete fueron a la zona de strike.

TENER PACIENCIA

El zurdo culichi sabe que no se debe echar campanas al vuelo y el proceso para volver a abrir un juego deberá de esperar. “El plan de trabajo por ahorita será ese, de relevista. Se va a estar manejando con pitcheos controlados, en las primeras salidas serán de quince a veinte pitcheos como máximo".

Mencionó que: "Durante mis primeras apariciones descansaré un día después de haber lanzado, y como me valla sintiendo, aumentaremos los lanzamientos. El plan es abrir más adelante, no sabemos si en la segunda vuelta o diciembre, pero todo depende de cómo me valla sintiendo”.

“Danny” Rodríguez disputa su décimo tercer campaña con la franela de los guindas, en donde ha conseguido 34 triunfos a cabio de 35 derrotas, además de 531 ponches.