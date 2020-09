Tomateros: "Nuevamente vamos a quedar campeones", Benjamín Gil

Culiacán.- El día de ayer, Benjamín Gil le brindó una entrevista a los medios de comunicación vía zoom, en donde tocó temas que inquietan a los aficionados de los Tomateros de Culiacán, tales como la ausencia de Rico Noel, Alí Solís y la participación de Derrick Loop en la pretemporada, además de mostrar seguridad de que los guindas obtendrán el bicampeonato.

“Los veo muy entusiasmados, animados, contentos de estar en Culiacán, preparándonos para defender el campeonato. Los primeros días amanecemos adoloridos, nos cansamos más y en este con mayor razón por la inactividad que tuvieron”, mencionó el dirigente cuando se le preguntó acerca de cómo ha visto a los peloteros en estos días de entrenamiento, además de confirmar que no han habido casos positivos de COVID-19 en las pruebas realizadas la semana pasada.

Gracias a Dios no ha habido alguna prueba que haya resultado positiva, el anticuerpo sí, pero nomás nos indica que ya lo tuvieron, pero en la actualidad gracias a Dios muy saludable”.

Asimismo, aseguró que hablo con sus pupilos y les advirtió que a la primera ocasión que rompan los protocolos de seguridad tomará la severa decisión de despedirlos. “Hay cosas que no son nada aceptables, como andar saliendo y esas cosas. El primero que yo sepa que rompa las medidas serán despedidos y punto.

Con respecto a la situación de Rico Noel, confirmó que participó en un momento para buscar convencerlo, pero al final no pudo hacerlo, aunque seguirá contemplándolo para futuras temporadas. “Indiscutiblemente, lo queríamos tener. En lo particular, desconocí la situación de que no veía, después me enteré, me involucré un poco en tratar de que hubiera un arreglo, no se pudo y me separé de la situación.

Tomateros ya inició su pretemporada | Captura Twitter

Supongo que buscan a otra persona con las mismas cualidades, por lo pronto, tengo entendido que no nos acompañará esta temporada”, sostuvo Gil, quien también se expresó ante la ausencia de Solís como sensible baja, pero con total confianza para quienes lo suplirán. “Definitivamente es una baja importante, ustedes me han escuchado decir que Alí es el mejor cátcher defensivo de la liga y lo sostengo. Lo bueno para nosotros, es que tenemos al segundo mejor cátcher defensivo. El año pasado tuvo la oportunidad de participar, las cosas salieron muy bien, entonces, creo que estamos en buenas manos con Alexis y Alfredo Hurtado, también tenemos a Hans Wilson. Siempre tendrá que llegar el momento de la nueva época. Estamos muy bien con respecto a detrás del plato”. Con respecto a Derrick Loop, Gil lo tiene contemplado para cualquier imprevisto”.

“Si está en los entrenamientos es porque está considerado, aunque no ha sido de los confirmados. Hacemos esto porque nos preparamos para en dado caso de que haya una lesión o contagio no estamos apresurados por ver a quien traer. Sabemos de lo que es capaz y seguramente de un momento a otro será considerado para ser parte del equipo de bicampeonato”.

Benjamín Gil durante la charla de protocolos de salud | Vía Tomateros de Culiacán

El tijuanense aprovechó la oportunidad para confirmar que Joey Meneses será el tercera base titular para esta campaña. Para finalizar, el “Matador” confirmó que la única diferencia al año pasado es que esta vez regresarán a casa con el cetro de la Serie del Caribe Mazatlán 2021. “Sin duda alguna nuevamente vamos a quedar campeones, pero con la única diferencia es que vamos a ganar la Serie del Caribe”.