Tomateros de Culiacán anuncia que Benjamín Gil se pierde el debut en la LMP

Culiacán.- Tomateros de Culiacán informa que su manager Benjamín Gil no estará en el dugout esta noche en el juego inaugural ante los Algodoneros de Guasave, esto debido a que sus resultados de a prueba de Covid-19 no han sido entregados. A pesar de que no presenta síntomas prefieren no arriesgar y su lugar será ocupado por Noé Muñoz.

A solo unas horas del debut del conjunto campeón se da a conocer que su maganer no estará presente, esto quiere decir que tampoco podrás estar en el inmueble para dar las ordenes. Según fuentes cercanas al equipo, Benjamín Gil se practicará una nueva prueba este viernes para descartar cualquier situación, esto podría hacer que también se pierda el duelo del viernes también ante Guasave.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En lo que respecta a los jugadores todos ellos si podrán estar y ser parte del juego si el manager en turno así lo contempla. En las últimas pruebas solo pocos fueron los que dieron positivo, y de acuerdo con el registro de la LMP son números no afectarían en el inicio de la temporada.

Benjamín Gil fue positivo hace tiempo cuando los entrenamientos iniciaron, con él algunos jugadores y parte de su equipo también dieron positivo, tras varios días se dio a conocer que se había recuperado y eso le permitió el regreso al campo con sus jugadores.

El club si permitirá que los aficionados ingresen al estadio en una capacidad del 40%, esto ha sido un punto dividido en la ciudad pues muchas personas aseguran que no es el momento para permitir el acceso de afición, mientras que otros si dan el visto bueno al hecho.

A través de las redes sociales Tomateros de Culiacán anunciaron los protocolos para el acceso al estadio, este debe ser respestado por cada uno de los aficionados que se den cita. Recordar que la venta es totalmente vía internet y será la única forma para adquirir las entradas para esta serie inaugural.

Serie inaugural