Tomateros son anfitriones de Águilas

Tomateros deja la caja llena para desperdiciar la oportunidad de anotar la de la quiniela.

Culiacán, Sinaloa.- Están de regreso. Tomateros de Culiacán abre serie ante los Águilas de Mexicali, misma que los podría catapultar a los primeros lugares en caso de pegarle a los actuales líderes. Los guindas vienen de derrotar a los Naranjeros de Hermosillo, triunfo que los pone con el ánimo a tope ya que no se habían agenciado ningún clásico. Asimismo, no será muy sencillo sacarle el triunfo a los cachanillas, quienes tras la llegada de Pedro Meré no han bajado el vuelo y se mantienen como actuales líderes de la segunda vuelta.

Mientras tanto, Aldo Montes (3-2, 4.34) y Javier Solano (3-5, 4.71) serán los encargados se sostener trepidante duelo en la lomita de las responsabilidas. Unos de los puntos a favor para el equipo de casa es que el serpentinero fronterizo no le ha podido ganar en ninguna de los dos salidas que ha sostenido ante ellos.

Lineup Águilas

Lineup Tomateros

Primera entrada parte alta

Chris Roberson abre con sencillo, sin embargo, los guindas salen del problema con oportuna doble matanza.

Primera entrada parte baja

Segunda entrada parte alta

Luis Juárez es puesto fuera en su intento de robo para poner fin al peligro de los cachanillas.

Segunda entrada parte baja

Los guindas son retirados en fila.

Tercera entrada parte alta

Román Alí Solis retira a Cris Roberson cuando este se estafaba la intermedia para terminar con la tanda.

Tercera entrada parte baja

Los guindas se van en blanco para mantener la pizarra 0-0.

Cuarta entrada parte alta

Aldo Montes concede pasaporte, sin embargo, los cachanillas no logran fabricar la del empate.

Cuarta entraba parte baja

Con elevado de foul, los guindas se van sin hacer daño.

Quinta entrada parte alta

Se mantiene el duelo de pitcheo y Aldo Montes cuelga otra argolla.

Quinta entrada parte baja

Los bates guindas se van sin causar peligro.