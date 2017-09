Tomateros ya se preparan rumbo a la nueva temporada

Culiacán, Sinaloa.- Tomateros de Culiacán inicia su segundo día de pretemporada con una plática de Benjamín Gil hacia el grupo de novatos que buscan una oportunidad en el club guinda.

El día de hoy, Héctor Guerrero, prospecto de los azulejos de Toronto, se unió al campamento culiacanense y declara venir con la intención de aprovechar esta oportunidad. Los jóvenes locales comenzaron la práctica con los ejercicios correspondientes para posteriormente ponerse a la orden del cuerpo técnico guinda.

Francisco Campos trabaja por separado con los pitchers, con quienes simulan jugadas dentro del diamante.

Benjamín Gil, manager del equipo, aprovecha cada momento para recordar su exitosa época como pelotero. Foto: EL DEBATE

Con la incorporación de 20 peloteros, Tomateros de Culiacan inició el día de ayer la pretemporada para la campaña 2017-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Los entrenamientos iniciaron el lunes. Foto: EL DEBATE

El campo 1 de la Unidad Deportiva Japac es la sede donde el equipo guinda inicia con su preparación al mando de Benjamin Gil, quien regresa a dirigir al equipo culichi. En estos momentos el equipo realiza su segunda sesión de entrenamientos con mayoría de peloteros novatos a excepción de Gonzalo Sañudo.

Todo listo al comienzo de los entrenamientos. Foto: EL DEBATE

Entre las principales novedades de los que reportan hoy es el catcher culiacanense Hansen López, quien recién firmó con Atléticos de Oackland en las grandes ligas. Esta es la primera etapa de la pretemporada de Tomateros, después partirán a Guasave para enfrentar a Cañeros, y también resaltan 3 amistosos ante Charros en tierras jaliscienses.

Cabe señalar que hasta el momento los novatos culiacanenses han demostrado grandes dotes con el bat por lo que se espera una excelente temporada.

REFUERZO:

El club guinda acompleta su lista de refuerzos nacionales con el outfielder Francisco Lugo, Alejandro Chávez, pitcher derecho, el tercera base Efrén Nieves y el Outfielder Cervantes.

En julio pasado se dio a conocer que el tijuanense Óscar Robles pasa a formar parte del cuerpo técnico de Benjamín Gil y a las filas de los guindas se sumantambién los lanzadores extranjeros Chad Gaudín, Zach Pillips y Pedro Villarreal.

REMODELACIONES:

Los estadios de la Liga Mexicana del Pacífico continúan en remodelación. En los últimos tres años se han inaugurados tres nuevos parques de pelota: Hermosillo, Culiacán y Obregón hicieron grandes esfuerzos para mejorar sus instalaciones; a ellos se les unió el estadio Panamericano de Guadalajara, Jalisco, y el B’Air, de los Águilas de Mexicali, sede que recibió una mejora impresionante para recibir la Serie del Caribe 2009.

Este año, Cañeros de Los Mochis hará lo mismo, ya que buscarán darle una grata impresión a los aficionados que asistan al juego de estrellas de la LMP que se llevará a cabo en la ciudad cañera. Ante esta situación, Venados de Mazatlán y Mayos de Navojoa no se quieren quedar atrás, y también están en busca de darle una nueva cara a la infraestructura de sus estadios.

“Mazatlán no pudo ser sede de la Serie del Caribe por el tema del estadio. Mientras no haya remodelación de él, no se podrá hacer, es por ello que habrá una remodelación. Ya hay una licitación. Esperemos que a fines de este mes ya estén trabajando en la primera etapa en la mejoras del estadio y así estar preparados para la próxima oportunidad”, dio a conocer José Toledo, presidente de los Venados de Mazatlán, cuando se le cuestionó sobre las condiciones en las que se encuentra el Teodoro Mariscal y la oportunidad que se perdió de organizar la justa caribeña.

