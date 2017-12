Toselli llega a Guadalajara para reportar con el Atlas

Guadalajara, Jalisco.- El nuevo refuerzo de los rojinegros del Atlas, el guardameta chileno Cristopher Toselli, ya puso sus pies en suelos tapatíos para asumir su nueva responsabilidad con el cuadro dirigido por el entrenador José Guadalupe Cruz, en donde espera estar a la altura en esta nueva aventura en el futbol mexicano.

El guardameta andino en sus primeras palabras tras su llegada dijo sentirse contento con el nuevo desafío en la Liga Mx y de paso agradeció a la directiva del Atlas por la confianza que le ha dado para reforzar al club rojinegro.



#Atlas ⚫️



Cristopher Toselli (@Toselli23) llegó a Guadalajara para firmar contrato y reforzar la portería del Atlas. “Espero estar a la altura del gran equipo que es”. @ESPNmx pic.twitter.com/YkGLJJEiJO — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) 18 de diciembre de 2017

Cristopher Toselli, de 29 años de edad, vivirá su primera experiencia no nada más fuera de su país sino también en otro equipo que no sea la Universidad Católica, pues hasta ahorita el jugador está cumpliendo el sueño de jugar en el extranjero. "Es un sueño para mí y lo tomo con mucha alegría el estar acá”, aseguró.

El portero chileno expresó que para decidir emigrar al futbol mexicano, primero tuvo que contactarse con compatriotas que pasaron por el conjunto rojinegros quienes le dieron buenas referencias del club, es por eso que decidió asumir el reto y ahora tiene la esperanza de triunfar.

“El ‘Chino’ Millar me habló maravillas del club. Me dijo que es una gran institución, un equipo muy serio, la gente muy cariñosa. También hablé con Rodrigo Valenzuela, él es muy cercano a mí. También me dijo maravillas del equipo, de la institución, de lo que transmite hacia afuera. Y sí espero estar a la altura del gran equipo que es”, expresó el futbolista.

“Rodrigo Millar me habló maravillas del club, también hablé con Rodrigo Valenzuela. Se sabe que hace mucho tiempo no consiguen logros, uno trata de venir a aportar su granito para conseguir los objetivos”: Cristopher Toselli #Atlas ⚫️ @ESPNmx pic.twitter.com/IFUuPgORED — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) 18 de diciembre de 2017

Cristopher Toselli, sabe a la perfección que llega a una institución la cual lleva más de 66 años que no es campeón del futbol mexicano, razón por la cual están necesitados de un título, sin embargo, el guardameta chileno espera que pueda aportar lo suficiente para alcanzar su sueño. "Uno siempre trata de venir a aportar su granito para poder conseguir los objetivos que se plantee el equipo".

Debut 2007! Una publicación compartida de Cristopher Toselli (@ctoselli) el 2 de Sep de 2013 a la(s) 9:58 PDT

El ahora ex guardameta de la Universidad Católica, ha destacado en selecciones menores chilenas con la que participó en la Copa del Mundo de Canadá 2007. Mientra que con la mayor, Cristopher Toselli, ha sido convocado para el Mundial de Brasil 2014, la Copa América Centenario y Copa Confederaciones de Rusia 2017.

Una publicación compartida de Cristopher Toselli (@ctoselli) el 28 de Jun de 2017 a la(s) 2:53 PDT

Le puede interesar: