Tras conquistar la Coppa de Italia, Ivan Perisic aún no define su futuro con el Inter de Milán

Luego de 11 años, el Inter de Milán volvió a conquistar la Coppa de Italia, tras vencer a la Juventus de Turín en la final que se jugó el miércoles en el Estadio Olímpico de Roma, donde el héroe de la escuadra lombarda fue el mediocampista croata Ivan Perisic, quien le dio el triunfo a los Nerazzurri con doblete en la prórroga al minuto 99 y de penal al 102’.

Al término del partido, el júbilo se hizo presente en el terreno de juego y en la tribuna, el festejo fue con todo, la sequía se acabó, el Inter ganó el primer título de la temporada 2021-2022 al quedarse con la Coccarda y ahora van en busca del triplete -Scudetto-Copa-Supercopa- por lo que los dirigidos por Simone Inzaghi tienen con qué para logarlo.

Considerado como el mejor jugador del partido en el Clásico del Calcio de Italia y clave para la remontada sobre La Vecchia Signora, Ivan Perisic, medio de 33 años, todavía no define su futuro con el Inter, pese a contar con el contrato que lo liga hasta el final de la temporada, por lo que manifestó su malestar con respecto a la situación que vive actualmente.

Te recomendamos leer

"¿Mi futuro? No lo sé. Pero con los jugadores importantes no se espera hasta el último momento para hablar", expuso; no obstante, el extremo siempre creyó en su equipo y supo que iban a conquistar el título copero. "Siempre creímos, incluso cuando perdíamos 2-1. Perdimos la cabeza durante 10, 15 minutos, pero reaccionamos bien, creo que la victoria es ampliamente merecida", expuso.