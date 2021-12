Tras ser cesado en Toluca, Hernán Cristante no quiere saber nada de la Liga MX y ahora su objetivo es dirigir en Sudamérica

El director técnico argentino Hernán Cristante no se guardo nada y demosotro su molestia por ser cesado del banquillo de los Diablos Rojos del Toluca tras perder el partido de Repechaje ante Pumas de la UNAM.

"Espero que a mí se me dé rápido, no quiero esperar como esperé la otra vez (dos años) ... Mi idea es salir ya del futbol mexicano, porque se me ha complicado; me vincularon con 'equis' o 'y' (promotores), y no es cierto. Ese tipo de intereses a mí no me mueven, ni me preocupan. Entonces, no quiero que se confundan las cosas y realmente decido trabajar en lo que más me gusta".

"Gracias a Dios soy un tipo confiable para mucha gente y me han llamado a mí", agregó el argentino.

Cristante asegura que para el las cuestiones monetarias no son la prioridad en su carrera como estratega profesional, su mayor objetivo es lograr buenos resultados con los e quuipos que esta al mando.

"En mi carrera de futbolista el dinero no fue importante y ahora tampoco lo es", concluyó Hernán Cristante.

Tras perder ante Pumas de la UNAM, Cristante afirma que tuvo que reunirse con los altos mandos y fue ahi donde se le comunico que ya no estaba en los planes del equipo.

"El lunes por la mañana (tras quedar eliminado por los Pumas en el repechaje del Apertura), me reuní con los directivos. Sí había una molestia en la directiva... Me dijeron que iban a reunirse con el consejo. Por la noche, Suinaga me habló por teléfono para decirme que no seguía más".

Cristante asegura que la directiva del Toluca tiene pca categoría al despedirlo de esa manera tan fría y sin escrupulos.

"El día que yo quería despedir a la señora que trabajaba en mi casa, la llamé y hablé con ella. La categoría no se compra".