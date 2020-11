Tras ser eliminado en el Masters de París, Nadal no es favorito para el Finales ATP

Rafael Nadal cayó este sábado en las semifinales del Masters 1.000 de París frente a Alexander Zverev por 6-4 y 7-5, en la antesala del Finales ATP. En una superficie similar, un año atrás, en Londres, el alemán le había ganado al español también en dos sets: 6-2 y 6-4.

“He jugado contra un rival excelente y acepto la derrota. He tenido un buen comportamiento todo el partido, he competido, al igual que durante la semana”, dijo el español, que consideró que estará listo para disputar las Finales ATP de Londres, que comienzan el 15 de noviembre.

Rafael Nadal reconoció su decepción por la derrota que le priva de uno de los tres Masters 1.000 que no ha ganado, pero se mostró satisfecho con la mejora de su juego en pista dura bajo techo, el mismo escenario que se encontrará en la capital británica.

He jugado contra un rival muy en forma, creo que he jugado mejor que otros días, contra un rival de máximo nivel no he jugado mal. Quizá entendí demasiado tarde la forma en la que tenía que restar, él estaba sacando muy bien, había ganado dos torneos en 'indoor'”, aseguró.

Parece una tarea imposible descubrir la parte vulnerable, “humana” del mallorquín, que acaba de alcanzar los 20 grandes en el último Roland Garros (13 títulos en París), una marca con la que iguala a Roger Federer.Es el más grande sobre polvo de ladrillo y, para un buen número de especialistas, el más influyente de todos los tiempos.

Lo tiene casi todo: 35 Masters 1.000, una medalla dorada, cinco Copa Davis... Sin embargo, nunca ganó el Torneo de Maestros, el fin de fiesta de todos los años, que desde 2009 se desarrolla en Londres, bajo techo y sobre cemento, factores que no favorecen a Nadal. Rafa obtuvo apenas dos trofeos en estas condiciones entre los 86 que figuran en su trayectoria: Madrid 2005 y San Pablo 2013. Demasiado poco en la proporción, y hace demasiado tiempo.

París-Bercy, un clásico de cada temporada, sigue siendo una cuenta pendiente para el español, que ya tiene 34 años. Su apetito se mantiene inalterable, pero hay escenarios que parecen un desafío indescifrable para el español. Una nueva derrota lo muestra. Rafael Nadal negó que tenga una maldición con el Masters 1.000 de París, uno de los tres que no ha ganado.

No ganar un Masters 1.000 no es algo anormal. De las 9 veces que he jugado aquí he llegado al menos a cuartos. Juegas con los mejores del mundo en una superficie difícil. Es verdad que algunas veces me he tenido que retirar por lesión, pero la única maldición es que otros han sido mejores que yo”, comentó.