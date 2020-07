“Tratamos de ayudar a la familia”: Luis Felipe Juárez

Culiacán, Sinaloa.- Como se ha sabido, Luis Felipe Juárez está emprendiendo su negocio de sanitizadores, el cual comenzó con la idea de ayudar a las familias en estos momentos difíciles que se viven a nivel mundial, ya que además es una fuente de empleo. El culiacanense trabaja, a la par de su empresa, su preparación para volver a los diamantes fortalecido y así volver a causar estragos en los lanzadores rivales.

¿Cómo has vivido esta cuarentena?

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Bien, primero que nada, con mucha salud. Nos cuidamos lo más posible y a trabajar en nosotros mismos, en nuestro cuerpo. Nos preparamos para un futuro, ya que desgraciadamente no se pudo jugar en verano.

¿Cómo te cayó la noticia de que no habrá temporada en LMB?

Es un poco difícil asimilar. Siempre pensábamos que nunca iba a pasar algo así que detuviera la Liga, es complicado y son situaciones que uno no puede controlar. Sabemos que los directivos tomaron la decisión correcta y no por unos pesos íbamos a poner en riesgo la salud de todos.

¿Tú visualizabas una temporada cancelada?

Tenemos que poner nuestra mente positiva, pero también hay que ser realistas en cuestión de lo que pasaría. No podía estar esperanzado en que me iban a hablar. Trato de no ver muchas noticias, pero cuando las veo me doy cuenta de la realidad que está pasando en todo el mundo.

Dentro de lo malo, lo bueno, y esta situación te permitió emprender tu negocio.

Junto con un grupo de amigos tratamos de ayudar a todas las familias por medio de la empresa Sanisin, que es un sanitizante orgánico, siempre pensando en la salud del ser humano. El cuerpo no tendrá ninguna reacción y es por ello que decidimos apostar por este producto. Tenemos mucho trabajo por delante. Si no ayudara a la gente, no me hubiera metido.

Luis Felipe Juárez, cañonero estrella de @LeonesOficial, nos narra el último out que le dio a los melenudos el título en el primer campeonato de 2018 ����



¡IMPERDIBLE la crónica del "Pepón" @luisfj90 en este miércoles de narración de jugadas! ��️#MeQuedoEnHome ��⚾ pic.twitter.com/Bd2Mzc1svg — ligamexbeis (@LigaMexBeis) April 1, 2020

¿Cuál ha sido la respuesta de la gente?

Ha habido mucha respuesta, igual estamos distribuyendo en todo el país. Trabajamos con otros compañeros beisbolistas, porque no estamos cerrados a compartir oportunidades. Esta empresa está respalda por una más grande. Esta es una opción más y no significa que estamos dando patadas de ahogado porque no hubo temporada.

¿Cómo has vivido este tiempo sin estar en acción?

Es difícil ver los juegos en la casa o TV. Te da tiempo para ver qué no hiciste en diez años. Esa es la diferencia, saber controlar emociones, porque el tiempo pide estar de arriba a abajo, porque así lo acostumbré. Es difícil estar un año sin beisbol.

¿Qué opinas de la decisión de tener solamente tres extranjeros en la próxima campaña de LMP?

No estoy en contra, ni a favor, pero en algún punto es importante recalcar que venimos sin jugar en verano. Tenemos calidad aquí en México, también la del extranjero es buena. Mientras entendamos el mensaje ese, de que jugaremos porque queremos conseguir un trabajo, se nos exigirá. Puedes perder tu trabajo por no exigirte más. Es bueno que más jugadores puedan tener esa oportunidad. Debemos de mostrar la clase que tenemos como peloteros.

¿Cuáles son los proyectos que te estás trazando a corto plazo?

Estamos tratando de impulsar la empresa a un nivel más alto, expandirnos un poco más y, por qué no, llegar al extranjero. Además de ir a retomar mi carrera, ya quiero jugar otra vez.

Te puede interesar:

Julio César Chávez presume su "Cachito" de lotería por sus 58 años de edad

Dos jugadores de Mazatlán FC dan positivo a Covid-19

Lewis Hamilton brilla bajo la lluvia y logra la pole del GP de Estiria