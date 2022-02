¡Trato justo! Jimena Sánchez apoya al PSG en Champions con infartante foto y revela por qué cambio de equipo

México.- Dicen que pocas cosas son tan grandes como el amor que se le tiene a un equipo de futbol ya que podrán haber cambios en la vida pero el cariño y la pasión por un club eso nunca se va. Pero eso no es para todos y en ese caso entra la bella Jimena Sánchez quien luego de haberse declarado como fan del Real Madrid por muchos años, ahora los deja de lado para enfundarse en los colores del PSG, pero todo tiene una historia y la misma modelo quien compartió una encantadora foto apoyando al equipo francés lo explicó.

Este martes del PSG y el Real Madrid se midieron en la Champions League por lo que Jimena Sánchez aprovechó para alentar al equipo parisino y lo hizo con una de las que posiblemente han sido de sus mejores fotos del 2022. La conductora de Fox Sport posó con los colores del PSG desde la cocina de una casa, portó un atuendo en color blanco con top y short de esa tonalidad y encima la chamarra del equipo de Lionel Messi. Acompañado a ello un extenso texto en donde revela la razón por la que ya no es más fan del equipo con 13 Champions League.

Leer más: Yuliett Torres "pesca" a Julio César Chávez Jr con sus bellas fotos en redes sociales

"Sí, antes era seguidor del Madrid y aún es un equipo que me gusta mucho, pero cuando conocí a mi esposo, él es de París y fiel seguidor al PSG y la idea fue yo me convierto en seguidora del PSG y él de los Raiders y se me hizo un bien trato pensando que tampoco soy tan fanática del Soccer", comentó Jimena Sánchez quien por fin reveló la razón por la que de un día a otro el Real Madrid dejó de interesarle.

Así celebró Jimena Sánchez la victoria del PSG | Foto: Instagram Jimena Sánchez

Aún así se llevó algunas criticas por parte de sus seguidores quienes le dejaron ver que el amor por un club no se cambia, pero como explicó Jimena Sánchez no era tan fan por lo que le pareció sencillo hacer el cambio. Pero tambien existieron los que quedaron más que encantados con todo el cambio pues se enamoraron de la nueva imagen de la mexicana con los colores del equipo francés. Y más por la foto que seguramente ya es un fondo de pantalla para más de un aficionado del PSG y seguidor de Jimena Sánchez.

Jimena Sánchez desde que entró al mundo de los deportes siempre se ha decantado por ciertos equipos que habían sido su forma de identificar sus gustos, desde siempre ha declarado que la Chivas es su equipo en México, el Real Madrid como ya se dijo en el extranjero pero que ahora ya cambió, el equipo de los Raiders en la NFL y los Yankees en la MLB básicamente son equipos poderosos que siempre pelean en los grandes puestos, aunque en la NFL y Liga MX ha tenido un poco de malos ratos con sus equipos.

Leer más: ¡Un ángel! Aiane Freitas deslumbra con tan bello atuendo como bajada del cielo

Ahora faltará ver la vuelta de los 8vos de final de la Champions League para que se enfrenten en el Santiago Bernabéu dentro de algunas semanas, el PSG se fue con la ventaja con gol de último minuto de Kylian Mbappé, quien pronto podría estar en el equipo blanco.