Travieso Arce a Julio César Chávez, prefiero ser malo y pen...., haber cuidado todo lo que gané y no habérmelo metido de perico por la nariz

Jorge “Travieso” Arce se olvido por un momento de la amistad que tiene con Julio César Chávez al darle un fuerte golpe al orgullo luego de que el “César del boxeo” soltará un polémico cometario sobre Arce en una conferencia que circula en redes sociales.

En el video que circula en redes sociales, se le preguntó a Julio César Chávez si las peleas eran arregladas, a lo que respondió de forma negativa asegurando que en su tiempo no, pero dijo que en la actualidad cualquier “pend…” puede ser campeón, poniendo como ejemplo a Jorge Arce, en una broma que le dio en el orgullo al Travieso.

“En la actualidad a lo mejor sí. Hay mucha mercadotecnia, ahora las peleas son totalmente diferentes, ahora cualquier pendejo es campeón del mundo, cualquier pendejo tiene 5 o 10 campeonatos del mundo. Ve al Travieso Arce, tiene cinco campeonatos del mundo, hasta el pendejo más malo que la chingada”, comentó para desatar la furia del Travieso.

Leer más: NBA: Joel Embiid firma una extensión de contrato por el máximo con Sixers

En video, Travieso respondió al “César de Boxeo” de forma contundente y burlándose de Julio César Chávez Jr, hijo de la leyenda. “Escuchando las declaraciones del viejito picudo tiene razón, ahora cualquier pend… es campeón mundial, hasta su hijo, pinche bultazo, llegó a ser campeón mundial... ¿cómo estará de jodido el boxeo en la actualidad? Estamos bien jodidos. Prefiero ser malo y pendejo, tener mi familia estable, haber cuidado todo lo que gané y no habérmelo metido de perico por la nariz”.

El mismo Jorge Arce compartió el video en redes sociales dedicándole la misma respuesta a las palabras de Julio César Chávez. “Buen día mi raza, tiene razón el Viejito picudo @Jcchavez115 ahora cualquier pendejo es campeón, yo prefiero ser malo, y pendejo, y tener mi familia estable, a ver sido tan bueno, y vivo como el, gracias a lo pendejo nunca caí en drogas, imagínense malo, pendejo, y drogadicto”, escribió.

Publicación de Travieso Arce contra Julio César Chávez.

La respuesta de Travieso le dio en el orgullo al “César del Boxeo” quien no dejo pasar la ocasión y respondió en redes a Arce, “Aver aver que está pasando con tigo pinche dienton siempre emos bromeado y ya me retiré de las Exibiciones pero si quieres hacemos la 4 así que ponte a entrenar porque ahora si te voy a dejar mas feo de lo que estás animo pinche dienton y no se amargue échale ganas se te quiere”, escribió Julio César Chávez.

Julio César Chávez y Jorge Arce han tenido en los últimos años una buena relación que los llevo a disputar tres paleas de exhibición en diferentes partes de la republica, incluso apoyando a algunas causas benéficas, pero ante los recientes mensajes ¿Te gustaría ver una cuarta exhibición entre los dos?