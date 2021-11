Travieso Arce asegura que Canelo Álvarez debe terminar sangrado en alguna pelea para demostrar su potencial

México.- Las horas para ver de nuevo a Saúl "Canelo" Álvarez están contadas solo es cuestión de esperar y aunque se trata de una pelea demás importante para su carrera como para la del boxeo mundial no ha terminado de convencer a todos pues consideran que tiene un rival de nuevo a modo para unificar sus los 4 títulos supermedianos.

Uno de los que opinan los mismo y no porque sea una pelea sencilla sino porque en realidad considera a Canelo Álvarez como el mejor libra por libra es Jorge "Travieso" Arce quien dejó claro que ve que el mexicano va ganar por nocaut la pelea y se va a consagrar como el mejor boxeador en mucho tiempo, pero tambien ve que le falta algo para explotar su carrera.

En entrevista el hijo prodigo de Los Mochis, Sinaloa dejó claro que Saúl "Canelo" Álvarez tiene el potencial en su ser, pero que le hace falta sacarlo y que eso sucederá si en sus siguientes peleas se encuentra un rival que lo haga sangrar, asegura que lo que le hace falta es una pelea en donde le den golpes fuertes y salga herido ya que pocas veces presenta lesiones en sus peleas.

"Le falta una pelea salvaje, que salga sangrando", comentó. "Es lo que yo siento, en la que demuestre que tiene potencial", dijo al portal Izquierdazo en entrevista. Y es que así como Arce otros expertos del box han llegado a la conclusión a que Canelo Álvarez gana por que es mejor pero que debe haber un momento en alguna pelea que lo haga sacar esa fuerza para al fin ganarse ese lugar en el corazón de los fans.

Las peleas épicas del box que Arce recuerda son las que le tocó a él en más de una ocasión, por eso muchas personas le reconocen su esfuerzo, otro ejemplo es Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez por mencionar algunos que se han ido a los extremos y han salido muy lastimados pero dejando una imagen en el aficionado de garra y poder eso que Canelo Álvarez aún no tiene en sus peleas.

Saúl "Canelo" Álvarez necesita una pelea salvaje dice Jorge Arce | Foto: Jam Media

Arce reafirmó que el tapatío tiene el don y que de eso no hay duda y que por sus esfuerzos ha ganado todo lo que tiene, pero que al mismo tiempo se ha estancado con los nocauts sencillos al acabar sus peleas tan rápido y es que sus últimos rivales no han superado el round 5 cuando el rival o cae o no puede continuar por una lesión.

Ahora Saúl "Canelo" Álvarez está centrado totalmente en lo que pasará primera este viernes en le ceremonia de pesaje, y lo del sábado con la pelea en donde están en juego 4 títulos supermedianos y quien los gane podrá unificarlos convirtiéndolo en uno de los mejores boxeadores, Caleb Plant solo posee uno mientras que Canelo es dueño de 3 cetros.

Todo está listo para el combate y ver quién será el ganador de tan esperada pelea. Por ahora los boxeadores están relajados y con la dieta a topa para dar el peso este viernes y luego poder prepararse de lleno para subir el ring.