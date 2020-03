'Travieso' Arce hace comentario xenófobo contra China a causa del Covid-19

El ex boxeador mexicano, Jorge 'Travieso' Arce está en el ojo del huracán al hablar de forma fuerte contra China luego de darse el brote por coronavirus en todo el mundo, mediante un mensaje en su cuenta Twitter en donde discriminó a China por sus costumbres.

Es una realidad que el mundo vive momentos difíciles y al parecer a Travieso Arce le ha afectado en demasía estar en casa salvaguardando su salud como la de las más personas. A través de un polémico tuit el ex boxeador cree que todo lo que se vive hoy es por culpa de las costumbres del país asiático,

"Ya no se Que va Pasar? Entre los Chinos cochinos que comen puras porquerías, el Dólar a 23 pesos; todo el País paralizado por el Coronavirus, la gente bien paniquiada, los Chamacos todo el día cagando el palo sin Escuela, no hay a donde ir, me estoy volviendo loco en Casa", fueron las palabras de Arce.

Ya no se Que va Pasar?��‍♂️ Entre los Chinos cochinos que comen puras porquerías, el Dólar a 23 pesos; todo el País paralizado por el CoronaVirus, la gente bien paniquiada, los Chamacos todo el día cagando el palo sin Escuela, no hay a donde ir,�� me estoy volviendo loco en Casa�� — Jorge Arce (@TraviesoArce) March 17, 2020

Al parecer algunos días en cuarentena han sido suficientes para el ex boxeador para perder la compostura llegando al grado de discriminar a personas de otros países solo por el simple hecho de no tener las mismas costumbres.

El Covid-19 ha causado un receso mundial en algunos sectores como la economía, escuelas, restaurantes, el deporte algo que ha terminado por acabar con la paciencia del cuatro veces campeón del boxeo mexicano.