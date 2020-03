Tres peleadores mexicanos atrapados por el Covid-19 buscan la forma de regresar de Tailandia

Tailandia.- Tres peleadores mexicanos quienes viajaron a Tailandia para tener contacto internacional, se han visto afectados por la pandemia del coronavirus y han quedado atrapados en el país. Desde hace varios días se han querido comunicar con el Gobierno de México para ser rescatados.

Cynthia Flores, Alejandro Armenta e Isaac Ruelas son peleadores de Artes Marciales Mixtas, viajaron algunos de forma patrocinada mientras que otro lo hizo con sus propios recursos. Ellos viven desde hace un tiempo en Tailandia, su único motivo de estar ahi era ganar experiencia en el combate, sus gastos los cubrían con el dinero que las peleas les daba.

Ahora con todo el problema por el coronavirus, todo su dinero se ha ido terminando, gasta llegar a no tener nada, es por eso que piden han consulado mexicano, así como al gobierno su ayuda.

"Todo el tiempo que hemos estado aquí hemos dependido del dinero que nos trajimos y del que ganábamos peleando, dos o tres al mes. Con esta situación nos quedamos sin ese dinero", dijo Alejandro Armenta.

Lo que ahora los 3 peleadores buscan es regresar a México, aunque son conscientes de que las cosas en el país no son mejores que en Tailandia, específicamente en Phuket, lugar donde viven. Pero argumentan que sus visas vencerán en poco tiempo, y sin dinero no podrán renovarlas algo que Tailandia no perdonará y les cobrará multa por cada día que se mantengan en su país.

"El principal motivo para regresar son nuestras familias. Sabemos que no corremos tanto riesgo en Phuket como en Bangkok(la capital). Pero nuestras familias también se están quedando sin ingresos, nos están mandando un poco de dinero cada 15 días".

A través de sus redes sociales Alejandro publicó un mensaje dirigido al Gobierno de México, a Marcelo Ebrard y la Embajada de México solicitando la ayuda para regresar a su país.

Solicitamos ayuda de @m_ebrard y la @SRE_mx para regresar a méxico somos un grupo de mexicanos que estamos atrapados en Tailandia y la embajada mexicana de aquí @EmbaMexTai no nos ayuda en nada.

Nuestros vuelos están cancelados. #mexicanosatrapadosentailandia — Alex Armenta (@AlexArm17101054) March 24, 2020

Por último aseguró que su viaje no fue por diversión, si no que es más bien un sueño, "No viajamos por diversión. Viajamos buscando un sueño, mejores oportunidades. No somos mexicanos pudientes".