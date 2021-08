Triatlón: Raúl Cristóbal Carrillo Sánchez, ejemplo de buen deportista y estudiante

Raúl Cristóbal aspira a grandes cosas en lo deportivo y en lo profesional. Foto: Cortesía

“Muchas veces nos dicen que somos el futuro de nuestro país, pero yo creo que somos el presente, el futuro es ahora, y debemos enfocarnos en nuestras metas, trabajar duro, y aprovechar nuestras circunstancias y oportunidades”. Esta es la mentalidad de Raúl Cristóbal Carrillo Sánchez, un joven que practica la disciplina de triatlón, donde ya comienza a destacar.

Recientemente, Carrillo Sánchez, estudiante de segundo de secundaria en el Instituto Chapultepec Sur, logró un gran segundo lugar en el Triatlón AsTri Valle de Bravo 2021, dando muestras de su talento, perseverancia y tenacidad.

Raúl Cristóbal, de 14 años, muestra una madurez pocas veces vista para un muchacho de su edad, ya que tiene sus objetivos bien definidos, y no se detendrá hasta alcanzarlos.

En entrevista exclusiva para EL DEBATE, Raúl nos contó cómo surgió la pasión por el triatlón, qué lo motiva, además de compartirnos sus experiencias hasta el momento, y sus planes a futuro.

¿Cómo fue que iniciaste en la exigente disciplina del triatlón?

Inicié en diciembre del 2019, cuando tenía 12 años, mis papás siempre nos han impulsado a hacer deporte, hicimos basquetbol, karate, y fue hasta diciembre que empecé a hacer triatlón, me enganché, me encantó hacer 3 disciplinas en una carrera, se me hizo muy divertido, como un juego. Mi primer torneo fue en Topolobampo. Empecé pesando 106 kilos, siempre fui un niño gordito, pero la verdad eso no me definía, comencé en el triatlón, y conocí a excelentes personas que dejaron una gran huella en mí. Estoy muy agradecido, hasta el día de hoy sigo superándome, y sigo sintiendo las mismas ganas de entrenar como si fuera la primera vez en Topolobampo.

Platicanos un poco sobre el evento de triatlón en el que participaste hace poco en dónde terminaste con un gran segundo lugar

El 24 de julio participé en el torneo Valle de Bravo organizado por AsTri, es una organización muy chila de triatlón, tiene muchos eventos desde hace muchos años, con la Asociación Mexicana de Triatlón, y me tocó participar, fue un gran evento, me tocó conocer al presidente de la Asociación Mexicana, Jaime Cadaval. Me encantó ver competir a los elite, participar, conocer a grandes atletas, que me inspiran para seguir echándole ganas. Quedé en segundo lugar en la categoría 14-15, nadamos en el lago, rodamos en las montañas de Valle de Bravo, corrimos, la altitud jugó un gran factor, pero sólo me enfoqué en lo que puedo controlar, que es echarle todas las ganas, ya que me he entrenado muy bien con mis entrenadores, que les agradezco el estar pendientes de mí. Ahora estoy listo para participar en Veracruz y Acapulco.

Raúl Cristóbal logró un importante segundo lugar en Valle de Bravo. Foto: Cortesía

¿Cuál dirías que es tu inspiración para seguir compitiendo a un alto nivel?

Tengo muchas inspiraciones, se lo ofrezco siempre a Dios, se lo dedico a mi familia, ahorita mi mamá está pasando por una etapa de recuperación de cáncer, y por eso todos los días entreno, y pienso en ella, se lo ofrezco a Dios, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mis abuelos, a todos mis familiares, y agradezco muchísimo a mis entrenadores por creer en mí, lo hago por todos los que han dejado una marca en mí, su granito de arena, además de hacerlo por seguir superándome a mí mismo, para ser mejor que ayer.

¿Cuáles serían tus objetivos a futuro?

El triatlón es mi pasión, estoy muy enamorado del deporte, me ha hecho conocer a grandes personas, a mí mismo, lo que puedo lograr. Por ahora seguiré entrenando, y quiero llegar a ser triatleta profesional, elite, y también quiero crear mi fundación para apoyar a los niños que quieren ser atletas, y darles más oportunidades. Mis metas ahorita son el triatlón de Acapulco, pero el sueño de todo atleta es llegar a Juegos Olímpicos, ser campeón Olímpico, y quiero dejar una buena marca, como todos los que han dejado marca en mí, como mi mamá, mis entrenadores, mis amigos, y yo también quiero dejar una marca en ayudar al mundo, y por eso quiero crear mi fundación, para darles oportunidades.

¿Qué es lo que más disfrutas del triatlón, y que dirías que es lo más complicado?

Depende de cómo veas las cosas, si dices que es difícil no tiene chiste, tienes que disfrutarlo. Si realmente lo disfrutas, vas a ir por ese sueño con todo. Lo que más disfruto es que es muy divertido, me encanta nadar, me encanta andar en bici, correr, es como un juego. Además, el deporte da muchas oportunidades, cambia a las personas, para mi fue una transformación total, de pesar 106 kilos a ser un atleta de alto rendimiento me gusta mucho. Aparte conocer a amigos, y atletas que tienen los mismos sueños que uno, es muy inspirador. Me encanta conocer más mi estado, ir a Tamazula, Altata, Imala, Sanalona, conocer Sinaloa rodando. Podría decir muchas cosas más, pero disfruto cada segundo del triatlón.

Nado, ciclismo, y corrida son las disciplinas que abarca el triatlón. Foto: Cortesía

Para terminar, háblanos un poco sobre ti, ¿de dónde eres, qué otras cosas te gustan hacer, y qué te gustaría estudiar en la universidad?

Soy orgullosamente culichi, me enorgullece mucho ser sinaloense. Soy un triatleta en formación, y me enorgullece mucho haber sido el segundo lugar en promedio en mi escuela, siempre trato de tener un balance con el deporte. De grande quisiera ser emprendedor, quiero ser empresario, me encantaría tener mi fundación, y tener negocios con base en el deporte, y apoyar a los niños que quieran seguir sus sueños. También me gustaría ser cineasta, me gusta mucho el cine, es como un hobby para mi, tengo un canal de youtube que se llama Raúl Cristóbal, me encanta editar videos. Me encanta subir videos, compartir mis aprendizajes, y conocer mi estado, me gusta promover lo hermoso que es Sinaloa.

Para entender el triatlón:

Es un deporte olímpico que implica la competencia en 3 disciplinas deportivas que son: natación, ciclismo y carrera a pie. Es una extenuante prueba que se realiza en orden, sin interreupciones, una prueba tras la siguiete.

En la categoría de Raúl Cristóbal, que es de 14-15 años, los competidores hicieron: