¡Triple Chofis! Javier López consiguió su primer "Hat Trick" con San José Earthquakes

San José, California.- La noche del 15 de septiembre del presente hizo notar un grito de Viva México en la ciudad de San José, California, pues el mexicano Javier Eduardo "Chofis" López se hizo figura al conquistar su primer "Hat Trick" en su travesía dentro de la Major League Soccer (MLS).

El ex futbolista de Chivas, quien es dirigido por el también ex técnico del rebaño, Matías Almeyda, hizo notar su mejor partido no solo de la temporada sino de su carrera futbolística, al encontrar la puerta rival del Real Salt Lake en tres ocasiones, entre ellos un gol olímpico.

La "Chofis", quien se desempeña como extremo por derecha, abrió la lata en el PayPal Park de su institución al encarar a dos zagueros y con una fuerza insalvable obtuvo la forma de vencer al mexico-americano David Ochoa, superando los 25' de la confrontación.

Los visitantes empatarían el duelo y en tablas finalizó la primera mitad. López necesitó de cuatro minutos para saltar al campo y volver a colocar en ventaja a los azules. Después de realizar su clásico amague y dejando sobre el césped a los defensivos se internó en la región de Ochoa para empujar su doblete.

"Chofis" López marcó triplete

La cosa no terminaría ahí, pues en la toma se percibió a un Javier muy motivado, contento y con mucho ánimo de buscar una diana más en el tiempo regular, así que se encargó de sorprender a todo un equipo brillando con su fantástico gol olímpico, a los 64'.

Lanzando la lunareja al primer palo la idéntica hizo una rosca hacia la meta de Real Salt Lake para culminar en el fondo de la malla, brindando por tercera ocasión la ventaja a San José Earthquakes en el partido y al mismo tiempo darle a la "Chofis" López su primer tercia de Ases en la MLS.

El cierre del compromiso no jugó a su favor. Real Salt Lake remontó el marcador en tiempo regular y se terminó llevando el triunfo, pero, sin duda alguna, la figura fue el mexicano por tan espectacular presentación en el que fuera el cierre de jornada del futbol de los Estados Unidos.