Truncan el sueño de Omar Bravo

Guadalajara, México.-El delantero y capitán de Leones Negros, Omar Bravo, envió hoy un mensaje a los dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX que han tomado ya la decisión de desaparecer la Liga de Ascenso así como la eliminación del ascenso y descenso, medida que a él ya le trunca el sueño que tenía de retirarse con un campeonato.

El goleador histórico del Guadalajara comentó en un video grabado que la iniciativa no solamente le afecta a él.

Se me está cortando la posibilidad de irme del futbol de una manera competitiva, porque insisto en el tema de la competencia. Como futbolista naturalmente te visualizas ganando un título, muchos de mis colegas ascendiendo a Primera División, tomando esos retos, y desde mi lugar irte del futbol con un título y un ascenso hubiese sido muy digno", expresó.

El atacante que este año cumplió 40 años, y que por reglamento de la nueva Liga de Desarrollo en la que el límite es admitir jugadores de 23 años, por su edad ya no tendrá cabida, ni muchos más que no cumplen con el requisito; también le pidió a los directivos que piensen en todos los jugadores que quedarán al margen.

Yo los invitaría a que se pudiera recapacitar desde esa posición porque representa la fuente de ingresos para muchos de mis colegas y otros que están detrás de nosotros, y que quizá no se está tomando en cuenta esa parte, ojalá que todos esos pensamientos e inquietudes que estamos en esta división, pueda llegar a la mente de tomar estas decisiones y que pudieran recapacitar para ir a un diálogo, eso sería lo ideal para mí", dijo.

Bravo solicitó a los dirigentes que reflexionen la decisión ya que también advierte sobre el declive del nivel de competencia.

Yo desde mi lugar lamentaría mucho, me pondría tristísimo que se ratificara esta decisión ya que he compartido desde hace casi un año para acá vestidor con la Universidad de Guadalajara, y sé lo que representa para mis colegas una decisión como esta. Es la competencia la que te va a hacer crecer desde mi opinión como futbolista, en la sociedad, o en cualquier otro rubro eliminar o erradicar el descenso y ascenso no te hará crecer", finalizó.