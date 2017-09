Tu Futuro Basquetbol, aquí

Mazatlán, Sinaloa. Tu Futuro Basquetbol recluta los mejores 40 prospectos de toda la República Mexicana, y el próximo martes aquí, en el colegio Montfort será el try out.

El llamado es los jóvenes de los 14 a los 18 años.

Pablo Andrade será el reclutador de esta ciudad y estará observando a los jóvenes de las 15:00 a las 19:00 horas.

Se tomará en cuenta la velocidad, los movimientos en la cancha, salto, reacciones, etc., de cada jugador.

Es la segunda edición de este evento organizado por Josué Ruiz, coach de Aguascalientes y exjugador de Náuticos Mazatlán. l año pasado, en junio, a Guadalajara asistieron los 40 seleccionados al campamento Elite, y entre ellos quedaron dos mazatlecos, Luis Fabricio Flores Rosales, de 17 años, cuya posición es poste, así como Diego Alejandro Vargas Hemke, de 16 años, y su función es botador.

Sede por definir.

El campamento Elite aún no tiene sede pero será en junio del próximo año.

Asistirán coaches del Tec de Monterrey, Universidad del Valle de México, Universidad Popular de Puebla, Universidad de Los Ángeles de Puebla, Universidad de Lasalle y Cetis de Baja California.

Los 40 basquetbolistas serán observados por los coaches y los seleccionados serán becados.

Cuota.

Los que asistan al try out el próximo martes en el Montfort tendrán que pagar 450 pesos por jugador.