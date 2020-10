"Tú no eres Zlatan”: Ibrahimovic y su video para concientizar sobre el Covid-19

Suecia.- La superestrella del fútbol Zlatan Ibrahimovic ha apoyado una campaña que promueve el respeto por las reglas de distanciamiento y el uso de una mascarilla, y les dice a los fanáticos que no "desafíen el virus" en un video publicado el jueves por la región de Lombardía.

El exdelantero sueco, que juega en el AC Milan, dio positivo por COVID-19 hace unas semanas, pero ahora se ha recuperado y vuelve a jugar en la Serie A, donde es el máximo goleador.

El virus me desafió y lo derroté. Pero tú no eres Zlatan. No desafíes al virus. Usa tu cabeza, respeta las reglas. Distanciamiento social y máscaras, siempre. Ganaremos, dice en italiano.