Tuca Ferretti confirma que se va de Tigres al finalizar el Guard1anes 2021

El entrenador de los Tigres de la UANL, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti puso fin a las especulaciones que se habían generado en los últimos días, confirmando su salida del conjunto felino al terminar el torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX.

Ferretti se presentó este miércoles ante los medios de comunicación en la conferencia previa a su partido del próximo sábado ante Chivas con el que cierran las fase regular del torneo y la pregunta sobre el tema a la renovación de su contrato no se hizo esperar, mientras que el entrenador brasileño fue tajante en su respuesta “es definitivo, punto”, confirmado su salida de Tigres.

De esto no hay tema más que terminando la temporada, es definitivo. No vuelvo a hacer comentarios. Definitivo que ya no sigue”.