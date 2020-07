'Tunden' Velázquez de León y Carlos Albert a Nahuel Guzmán, jugador de los Tigres de la UANL

Ciudad de México.- Después de las declaraciones realizadas por Nahuel Guzmán sobre que algunos reporteros y comentaristas de futbol "comen de tigres", los analistas Gerardo Velázquez de León y Carlos Albert se fueron con todo en contra del portero de los Tigres, y además señalaron que el argentino "habla estupideces" y es un "pobre imbécil".

Fue durante el programa llamado “Rec”, en donde el conductor Gerardo Velázquez de León comentó que pese a que todas las áreas están sujetas a ser criticadas y analizadas, pero dijo que Nahuel Guzmán había "perdido las neuronas" cuando le tocó participar en eLiga MX con Tigres.

Mientras tanto, el ex jugador y comentarista, Carlos Albert, respondió y señaló que las figuras públicas están sujetas a ser criticadas, pero aseguró que al jugador de Tigres no le escucharía.

"Yo a Nahuel, no lo escucharía; Creo que es uno de los hombres con menos preparación, menos cultura y menos educación que llegó al fútbol mexicano. Él solo sabe jugar futbol. Cada vez que la boca habla, suele decir estupideces. No me preocupa, es un pobre imbécil ”, dijo Carlos Albert.

Aunque para el comentarista Gerardo Velázquez de León, lo mejor que pueden hacer es ignorar a Guzmán, y además señaló que no interfieren en la vida personal de los demás. El comentarista también enfatizó que Nahuel terminará como un "Talachero" trabajando en los medios de comunicación. .

Gerardo Velázquez de León, Luis Castillo y Carlos Albert en su programa Rec. Foto: Captura de pantalla.

El analista Luis Castillo también intervino, señalando que el único equipo odiado en México es el Club América y los jugadores de Tigres los consideran "dioses" por la forma en que son tratados en Monterrey.

Nahuel y su polémica en redes sociales

Una simple encuesta realizada por un medio en redes sociales fue motivo para que Nahuel Guzmán fuera atacado y defendido por miles de personas que se cuestionan si es o no el mejor portero de la historia del futbol mexicano. Dicha encuesta dejó al argentino como amplio ganador sobre Jorge Campos.

Desde que se supo el resultado, las redes sociales se volcaron sobre el arquero de los Tigres, en su mayoría argumentando que para nada era el mejor de la historia, que tal vez desde su llegada hasta el día de hoy, mientras que otros defienden la encuesta así como su a equipo que ha sido varias veces campeón gracias a las grandes intervenciones del llamado 'Patón'.

Entre los arqueros que aparecían en la lista, eran Miguel Marín el icono portero de Cruz Azul en los años 80's, también Héctor Miguel Zelada con América, el mismo Jorge Campos, Óscar Pérez con Cruz Azul, Guillermo Ochoa y Jesús Corona como dos de los más recientes y la lista se extendió con algunos nombres más pero el del conjunto felino fue el que llamó la atención.

El mismo Tigres compartió el resultado en sus redes lo que hizo aparecer a varios periodistas que rápidamente dieron su aporte y en la mayoría de los casos no compartían la decisión y daban nombres de otros porteros como claro ejemplo de que no era una encuesta con validez ya que piensan que la mayoría de los votos se fue con la idea que solo tienen de Nahuel y no vieron jugar a otros.

