Tuzas del Pachuca pega primero en la Final Liga MX Femenil

Pachuca, Hidalgo, México.- El equipo femenino de Pachuca electrificó a las Chivas 2-0. El conjunto de Hidalgo se quedó con la final ida de la liga mexicana de fútbol. Las tuzas, como les llaman, quieren estampar sus nombres como el equipo en conquistar el primer torneo liguero.

Las futbolistas de Pachuca dominaron el partido jugado ante 28.955 aficionados, un hito de asistencia para un partido profesional de mujeres.

Ellas se afanaron en anotar, en la asfixia hacia las de Guadalajara. Karla Nieto, la mediocentro del club hidalguense, equilibraba el juego; Mónica Ocampo se encargaba de tirar un par de caños, de las gambetas para las suyas. Las tuzas intentaron abrir a la defensa con tiros de larga distancia de Berenice Muñoz y Liz Ángeles.

Fue en un contragolpe cuando Jacqueline García le dejó la puerta de la portería abierta a Liz Ángeles para marcar el 1-0 a unos minutos del ocaso del primer tiempo. Del lado de las Chivas intentaron salir a velocidad con dos puntas al ataque como lo son Viramontes y Norma Palafox, pero la anarquía de sus jugadas y la labor quirúrgica de las defensoras de Pachuca lo frustraron.

En la parte complementaria, las futbolistas de Chivas salieron al campo con ferocidad. Al 60, un remate de cabeza de María Sánchez provocó que la portera de Pachuca se suspendiera en el aire y manoteara para evitar el empate. Hasta que una genialidad de Mónica Ocampo, con un tiro libre, puso el 2-0.

¡DE ANTOLOGÍA! #FinalFemenilxFOX El golazo de Mónica Ocampo que incrementó la ventaja de Pachuca en la final de ida frente a Chivas. pic.twitter.com/8ASd271tUF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 21 de noviembre de 2017

Las futbolistas del Guadalajara encontraron en el triunfo de semifinales frente al América una inyección de adrenalina. Las rojiblancas sacaron en la fase pasada a las americanistas que terminaron la fase regular como las mejores de toda la liga.

Pero esta noche, las de Pachuca dejaron la huella del extenso trabajo de selección de talento en todo el país y de las instalaciones que comparten con el equipo masculino. "El presidente del club, Jesús Martínez, no me volteó a ver por ser mujer, sino que me eligió por mis capacidades. Creyeron en mí. Son apuestas que están acostumbradas en Pachuca", dijo Eva Espejo a EL PAÍS durante la pretemporada.

¡Espectacular nuestra afición! Muchas gracias a todos los que esta noche forman parte de la primer final femenil. #TuzasHoy pic.twitter.com/h6eC4VwWs9 — Club Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) 21 de noviembre de 2017

En mayo pasado, la Federación mexicana organizó un primer torneo oficial exclusivo para mujeres en formato de copa. En esa ocasión, Pachuca ganó el torneo al golear en cada uno de sus partidos, en la final anotó 9-1 a las Xolas de Tijuana. Y, tras el triunfo contra Chivas, quieren marcar terreno en un país que tardó décadas en conformar una competencia de alto rendimiento para mujeres.

Será hasta el viernes 24 cuando las jugadoras de Pachuca puedan volverse a coronar o cuando se dé una remontada épica de Chivas.

Con información de NOTIMEX