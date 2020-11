Tyson Fury no tiene intenciones de enfrentar a Dillian Whyte, asegura promotor

El promotor Frank Warren descartó de forma tajante que su representado el británico Tyson Fury, actual campeón mundial de peso pesado del CMB tenga intenciones de enfrentar a su compatriota Dillian Whyte, ante los rumores que han circulado sobre la posibilidad de una pelea entre ambos.

“Corrígeme si me equivoco, pero ¿No fue Dillian Whyte absolutamente arrasado en su última pelea?”, dijo Warren, durante una entrevista con talkSPORT.

“En ese momento, era retador obligatorio de Tyson (Fury), habló de eso, iba a demandar a todos. Luego, estúpidamente, lo pusieron con (Alexander) Povetkin y lo arrasó”, señaló el promotor. “Eso es todo, ha perdido su oportunidad. No lo necesitamos ¿Qué obtenemos nosotros (de una pelea con Whyte)?”, agregó.

SIGUIENTE OBJETIVO DE FURY

Frank Warren dio a conocer que Tyson Fury desea enfrentarse a Agit Kabayel, y solo para faltan firmas para el contrato de la pelea.

“Miramos al campeón europeo Agit Kabayel, y esa es la pelea que buscamos hacer”, reveló Warren. “Quieren más dinero, ¡Todos lo quieren! Pero estamos cerca de hacer esa pelea”, refirió.

En caso de no concretarse el duelo entre Gypsy King y el gigante de Alemania, el equipo del británico maneja una opción B.

“Kabayel lo firmará o no lo hará, pero tenemos alguien en mente si no lo hace”, informó el veterano mánager. Y dejó en claro que en ese plan de respaldo, no tienen contemplado a Dillian Whyte.

“Fury entrenó para este tipo, y esa es la pelea que quiere. Tyson no está interesado en pelear con Dillian Whyte“,externó el promotor del monarca completo del Consejo Mundial de Boxeo.

“Lo dejó muy claro, incluso antes de enfrentarse a Povetkin. Todo lo que nos interesa, es enfrentarnos a Anthony Joshua, después de terminar su próxima pelea. Es el único Matchroom que nos interesa”, dijo Frank Warren.

POSIBLE RIVAL

Tal vez para muchos, el nombre de Agit Kabayel no represente terror mediático, pero puede que el alemán sea un hueso duro de roer para Tyson Fury.

Kabayel, de 28 años de edad, marcha invicto en 20 presentaciones profesionales, todas ganadas, 13 de ellas por la vía del nocaut.

Agit no sube al cuadrilátero desde el pasado 18 de julio, cuando derrotó por decisión unánime a Evgenios Lazaridis, con el título continental pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (CMB) en disputa.