U de Chile, equipo histórico podría perder la categoría debido a los malos resultados

Chile.- Tal y como peligró su acérrimo rival, Colo Colo en el comienzo del año en curso, ahora la Universidad de Chile agoniza en decir adiós a la Primera División de su país al encontrarse al borde del descenso, en consecuencia de sus pobres resultados en el actual campeonato.

El equipo azul, segundo más ganador del futbol chileno con 18 títulos, vive una clara desesperación y crisis en la Primera División de Chile, lo que provocaría su segundo descenso en su historia, después de haber ocurrido en el lejano 1989.

En el certamen Planvital 2021 de su país la U se encuentra en el top 3 de los equipos encontrados en el fondo de la clasificación general, tras no conocer la victoria hace ya 12 partidos al hilo. Su triunfo más vigente acaeció en septiembre tras ganar por 3-2 a la Unión Española.

El romántico viajero se coloca en el antepenúltimo lugar entre los participantes, o sea, en el 15to lugar, con 36 unidades, empatado con Curicó Unido, pero por menor diferencia de goles se posiciona debajo de su rival y eso genera que este a la orilla de la Segunda División de Chile.

U de Chile quiere salvarse el 5 de diciembre

Twitter Universidad de Chile

La U de Chile mantiene una ligera ventaja sobre Huachipato, equipo que se coloca en el penúltimo lugar y en la zona de descenso directo, esto equivale a dos dígitos, sin embargo no es algo que tenga que celebrar, pues en dado caso de finalizar el torneo en dicho peldaño en el que está tendría que jugar una promoción contra el ganador de la Final por el Subcampeonato del Ascenso, el cual disputará Deportes Copiapó y Deportes Temuco.

Es por eso que necesita superar al equipo de la Unión La Calera y esperar a que Curicó Unido no derrote a Audax Italiano o que Cobresal no venza a Unión Española. Si empata en su cotejo requiere que Curicó caiga y que Huachipato no sume tres puntos, así se mantendría en la Primera División. La derrota es el peor escenario para los azules.

Su compromiso se jugará el próximo domigno 5 de diciembre del presente en punto de las 15:00 horas (tiempo de México), 14:00 horas (tiempo de Culiacán). Otra cosa es que U de Chile jugará de local en el Estadio El Teniente, escenario donde espera la presencia de su afición para tratar de evitar el descenso y quizá festejar una salvación agónica.

Leer más: Liga MX: Fernando Navarro se lanza contra Raúl Pérez