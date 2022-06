UEFA Champions League: ¿Cuánto cuesta HBO y qué contiene?

HBO Max llegó a México el 29 de julio de 2021 la llegada de esta plataforma de streaming de HBO es un nuevo servicio de streaming de pago de Warner Media. HBO Max viene a “sustituir” a HBO Go.

La nueva plataforma HBO Max no solo tiene contenido de HBO, sino también cuenta con toda la programación de Warner Media además de series exclusivas como Gossip Girl, Sex and The City, la saga completa de Harry Potter, Game of Thrones y todas las temporadas de FRIENDS, incluso el reencuentro que se estrenó el pasado 27 de mayo del año pasado.

El servicio de HBO Max estaba únicamente disponible para Estados Unidos, pero, a partir del 29 de junio del 2021 HBO Max se estrenó en Latinoamérica: en México, Argentina, Chile, Colombia.

HBO Max en México tiene dos precios, uno básico de 99 pesos para uso individual en dispositivos móviles y otro de cuatro pantallas de 149 pesos. HBO MAX tendrá canales exclusivos de Warner Media y contenido propio de HBO Originals que no estaban disponibles en HBO GO los cuales son:

Cartoon Network, TBS, TNT, Universe, Warner Bros, New Line Cinema, DC, CNN, TNS y truTV. Con HBO MAX se puede disfrutar de la programación de HBO Go y todo este nuevo contenido sin ningún costo adicional. Además, la Champions League se transmite en HBO Max sin costo adicional.