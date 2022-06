UEFA Nations League: Álvaro Morata no saldrá de titular con España para el duelo ante Republica Checa

El director técnico de la Selección de España, Luis Enrique, le dará un breve descanso al delantero Álvaro Morata para la cuarta jornada de la UEFA Nations League, donde el combinado de la Roja se medirá ante la Republica Checa.

Y es que Luis Enrique esta buscando imperiosamente tener a un falso '9' no solo con Morata, sino también tratar de meter competencia y poder dar con el jugador exacto previo al Mundial de Qatar 2022.

Álvaro Morata suma 11 partidos en los que como mucho llega al minuto 75, fruto de ese mensaje claro de Luis Enrique: "Para nada me importa que a la hora pidan el cambio porque se han reventado". Si el 7 no fuese titular, las variantes están ahí, con Asensio y Olmo como candidatos.

Si algo ha dejado claro esta selección es que los cambios y las bajas no la asustan. Ganará o no, pero la manera de jugar no depende de quién juegue.

Las variantes que ha mostrado Luis Enrique jugando como nueve en la selección de España son, Ansu Fati, Pablo Sarabia y Ferrán Torres tuvo la oportunidad de desempeñarse en esa posición en su paso por la Premier League, pero El DT de España prefiere usarlo en otro rol más dinámico.

"Para nosotros Ferrán es un jugador de banda, lo que no quiere decir que no pueda jugar ahí". Desde esa idea es el máximo goleador de España tras la vuelta de Luis Enrique: 13 goles.

La selección española juega este domingo a las 12:45 horas de Sinaloa y a las 13:45 horas del centro de México ante Republica Checa en la cuarta fecha de la UEFA Nations League.

España se ubica en la segunda posición de Grupo 2 con cinco unidades, solo por debajo del líder que es Portugal con siete unidades.