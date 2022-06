UEFA Nations League: Italia a soltar la presión frente a Hungría en el Dino Manuzzi

Cesena, Italia.-La Selección Italiana de Futbol empieza a provocar varias dudas durante la gestión de Roberto Mancini después de quedar eliminado de la Copa del Mundo Catar 2022. En su semana actual de actividades no ha visto la victoria y eso empieza a provocar un cúmulo que juega en contra de la 'Nazionale'.

El pasado miércoles la dura goleada, en Wembley, contra Argentina, en la Finalísima, dio un golpe central en el grupo italiano y eso se vio reflejado días después en el encuentro de debut contra la Selección de Alemania, la monotonia acaparó el juego y eso causó la desesperación del público en Bolonia.

El gol de Lorenzo Pellegrini había regresado la felicidad a toda el público 'Azurri', empero solo por tres minutos, pues rápidamente Italia sufrió el empate y de ahí el resultado no se movió en el cotejo, por lo que los puntos volaron para cada uno para comenzar la UEFA Nations League con un dígito en el Grupo 3.

El próximo encuentro de los azules será recibir en el Estadio Dino Manuzzi al combinado hungaro que, sorprendió, el pasado fin de semana a la Selección de Inglaterra, tomando el primer puesto en solitario. El objetivo que tendrá Italia será revetir su mal inicio para obtener su primer triunfo en esta tercera versión y superar a Hungría.

El pasado sábado Roberto Mancini le dio oportunidad a seis nuevas figuras en el plantel italiano, para este martes no cambiará su modalidad, aseguró en conferencia de prensa que seguirá rotando a sus jugadores para tratar de conseguir el resultado positivo en UEFA Nations League.

"Habrá algunos cambios, seguro. No creo que todos, pero sí muchos. Se puede ganar de cualquier forma, no hay una receta precisa. Con Alemania en los últimos veinte minutos no lo hemos podido llevar bien, el juego estaba en total equilibrio, hubo nuevos seleccionados, está claro que lleva algo de tiempo", comentó.

El partido de la jornada 2 de UEFA Nations League se prefijó para el 07 de junio con horario de las 13:45 horas (tiempo de México) 12:45 horas (tiempo de Culiacán). Italia es tercero del sector de la muerte con un punto, Hungría es primer lugar con tres unidades.