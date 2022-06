UEFA Nations League: Kimpembe será el capitán de Francia en ausencia de Varane

Presnel Kimpembe, central del PSG, será el capitán de Francia ante la baja por lesión de Raphael Varane y de Hugo Lloris por rotaciones en el partido de este lunes en Croacia, de la segunda jornada de la UEFA Nations League.

Así lo confirmó Didier Deschamps, técnico del conjunto galo, quien ante la ausencia del defensor del zaguero del Manchester United, ex del Real Madrid, ha convocado a Ibrahima Konate, zaguero del Liverpool inglés. Croatas y franceses se la juegan este lunes en la UEFA Nations League en el Stadion Poljud de Split tras los serios tropiezos sufridos en la jornada inicial ante Austria (0-3) y Dinamarca (1-2), respectivamente.

Dechamps, además, encara el partido con grandes dudas, a la vista de la necesidad de repartir minutos por la carga de cuatro partidos y la situación física de jugadores como Karim Benzema y el propio Kylian Mbappe, que podrían dejar su lugar a Wissam Ben Yedder y Christopher Nkunku.

Presnel Kimpembe durante un partido con la Selección de Francia/EFE

El técnico galo, que no pudo dirigir a su equipo ante los daneses por el fallecimiento de su padre, explicó que Mbappé tiene un problema por una contusión, pero que no es algo que le descarte porque, en caso contrario, no se hubiera desplazado. Prefiere esperar a mañana a ver su evolución, como con el propio Benzema, N’Golo Kante, Kingsley Coman y Jules Kounde.

Deschamps no quiso expresarse sobre la decisión de Benzema de no apelar en el denominado caso ‘Sextape’, defendió el valor de Antoine Griezmann y confirmó a Mike Maignan bajo palos.

El técnico señaló que en este encuentro “los croatas tendrán el mismo objetivo”. “Después de una derrota, se trata de recuperarse. No será fácil porque esta selección croata tiene cualidades aunque haya sufrido ante Austria. Presión o no, el objetivo es siempre el mismo”, indicó el preparador de Francia, campeona de la segunda edición de la UEFA Nations League.