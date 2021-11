UEFA: Países Bajos vuelve a un Mundial; Erling Haaland y Noruega lo verán por TV

Róterdam, Países Bajos.- La "Naranja Mecánica" de los Países Bajos estará de vuelta en una justa mundialista de futbol al proclamarse el campeón del Grupo G al término de 10 jornadas disputadas de las eliminatorias de la UEFA con miras al Mundial de Qatar 2022.

"La Orange" recibió en el Stadion Feijenood de Róterdam a una escadra de Noruega que necesitaba ganar el partido para seguir con probabilidades de calificar a la vigésimo segunda edición del Mundial de Futbol. Resistieron el empate por más 84' pero la tragedia vino en los últimos minutos.

Steven Bergwijn y Memphis Depay se ecargaron de liquidar el cotejo encontrando la ruta del gol a los 84' y 90+1' para que los Países Bajos se afianzara con el liderato del sector, con 23 puntos, y regresara a una Copa del Mundo tras ausentarse en Rusia 2018 al fracasar en las pasadas eliminatorias europeas.

El duelo que se tuvo que jugar a puerta cerrada por las restricciones del gobierno neerlandés ante el repunto de contagios por Covid-19 no negó que fuera un impedimento para que existiera felicidad en la nación de Ámsterdam, no obstante caminó a ser un fracaso para los nórdicos, pues demostraban una buena eliminatoria pero no sirvió para que siguieran con su lucha por unirse entre los mejores 32 a Qatar 2022.

Sin Erling Haaland en el terreno de juego los visitantes vivieron una escases de oportunidades rumbo a la puerta rival, ya que se limitaron a encerrarse, pero no funcionó su estrategia y como consecuencia se quedarán sin Mundial, el cual habría sido la primera gran cita para el delantero del Borussia Dortmund. Se ausentó en la Eurocopa 2021 y ahora a la versión 22 del campeonato.

TURQUÍA A REPECHAJE

La escuadra otomana consiguió un triunfo importante fuera de casa para derrotar por 2-1 a Montenegro y finalizara una dura eliminatoria en el segundo lugar con 21 puntos, esperando el sorteo para disputar la zona de repesca del próximo mes de marzo del año que entra.

