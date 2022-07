UEFA abre investigación contra Fenerbahçe por cánticos sobre Vladimir Putin

Turquía.- El equipo del Fenerbahçe tiene una investigación en su contra de parte de la UEFA luego de que en la semana en donde se midieron al quipo del Dynamo de Kiev en clasificación para la Champions League 22-23, sus aficionados entonaran desde las gradas algunos cánticos en donde se mencionaba el nombre del presidente de Rusia, Vladimir Putin en referencia a la invasión que sufrió Ucrania país de donde es el Dynamo.

Durante el partido se puso escuchar luego del gol del equipo ucraniano cortesía de Vitaliy Buyalskiy, tras ello el nombre de Vladimir Putin apareció en el estadio como forma de burla para el cuadro visitante. Y como forma de "vengarse" dado que el equipo del Dynamo se quedó con el partido 2-1 con el que tiene ambos pies en la siguiente ronda de cara a la Liga de Campeones.

A través de un comunicado la UEFA anunció que ya las investigaciones han iniciado y que muy posiblemente en los siguientes días se de una resolución. "Un inspector de Ética y Disciplina de la UEFA llevará a cabo una investigación disciplinaria sobre la supuestas mala conducta de los seguidores del Fenerbahçe", se lee en le mensaje que ha sido ya publicado.

Por ahora la forma en la que se pueda sancionar esto no se ha dado a conocer pues el reglamento de la UEFA no incluye que gritar el nombre de un presidente sea motivo de sanción pero entendiendo el contexto en el que se utilizó entonces puede proceder a catalogarlo como un cántico provocador. De parte del Fenerbahçe ya se han proclamado al respecto y han dicho que no comparten las acciones de sus aficionados.

"Nosotros, como Fenerbahçe no aceptamos la reacción que surgió en algunas secciones de las gradas, sea cual sea el motivo" y es que aseguran que la reacción de sus fans tambien viene de una provocación del rival, aunque aseguran que rechazan su comportamiento y tomarán cartas en el asunto.