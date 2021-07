UEFA analiza aumentar de 24 a 32 las selecciones para la Eurocopa

Suiza.- La Eurocopa 2021 apenas está terminando y la UEFA ya dio algunas pistas sobre lo que se viene para las nuevas ediciones y es que se ha filtrado que intentarán expandir de 24 a 32 las selecciones que pelean por el título continental, aumentado caso el 50% de todas las Federaciones registradas en UEFA.

De acuerdo con AP el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin estaría a favor de un aumento de equipos para la Eurocopa, eso con la finalidad de tener un torneo mucho más competido y dar más oportunidades a las otras selecciones que tienen poca participación en este tipo de torneos.

De aprobarse serían un total de 32 selecciones, mismo formato que maneja la Copa del Mundo que para el mundial de 2026 intentará llegar a 48 selecciones para hacer más extensa la bajara de equipos y que la competencia sea más diversificada.

Por el momento no hay una fecha oficial para que esto suceda, ya que la Eurocopa de 2024 está confirmada para Alemania pero se espera que sean solo 24 equipos. Para 2028 aún no hay información. Hay que recordar que la UEFA ha hecho un gran cambio en la Eurocopa ya que para el 2016 solo eran 16 selecciones y ahora fueron 24.

Lo que si ya se ha confirmado es que la UEFA ya no apoyará más a una Eurocopa con más de dos sedes, días previos a esto Aleksander Ceferin, presidente del organismo europeo reveló que para él no fue justa esta Eurocopa en el tema del descanso y que favoreció a unos cuantos, por lo que ya no habrá más sedes compartidas.

