UFC 249 cancelado después de que ESPN y Disney detienen su promoción

Los Ángeles.- UFC 249 fue cancelado el jueves después de que ESPN y la compañía matriz Disney detuvieron el plan del presidente de UFC, Dana White, de seguir luchando en medio de la pandemia de coronavirus.

Después de prometer desafiante durante semanas mantener un horario regular de peleas mientras el resto del mundo deportivo se detuvo, White anunció la decisión de dejar de competir en ESPN, el socio de transmisión de UFC.

El UFC 249 estaba programado para el 18 de abril en ESPN Plus pay-per-view, y White planeó seguirlo con tarjetas de pelea semanales del Tachi Palace Hotel & Casino en tierras tribales en el Valle Central de California.

White dijo que "recibió una llamada del nivel más alto al que puede ir en Disney y el nivel más alto de ESPN", pidiéndole que cancele los shows. El UFC se mudó a ESPN en 2019 con un acuerdo reportado de $ 1.5 mil millones.

La frustración de White con la decisión fue obvia después de haber prometido repetidamente luchar en medio de una opinión pública mixta. El jefe de UFC aún se mantuvo optimista, prometiendo ser "el primer deporte de regreso" después de que la pandemia disminuya.

"Nuestra relación y asociación con ESPN ha sido increíble", dijo White. “Los poderes que están allí me pidieron que me retirara y no hiciera este evento el próximo sábado. Estábamos listos para partir, y ... Tachi Palace nos ha respaldado todo este tiempo, se ha mantenido firme y estaba dispuesto a hacer esta pelea ”.

White anunció la cancelación poco después de que la senadora estadounidense Dianne Feinstein emitiera un comunicado instando a la promoción de artes marciales mixtas a reconsiderar su plan. Unas horas antes, la ex campeona de peso paja Rose Namajunas abandonó su combate principal en UFC 249 después de dos muertes en su familia relacionadas con la pandemia.

White nunca reveló públicamente la ubicación de las próximas cartas de pelea hasta que anunció su cancelación, probablemente para evitar el escrutinio que llegó poco después de que la ubicación fuera reportada en los medios de MMA durante el fin de semana.

El UFC planeó organizar las peleas en una arena vacía propiedad de la comunidad indígena Santa Rosa de la tribu Tachi Yokut. Las tierras tribales no están sujetas a la orden de refugio en el lugar del gobierno estatal, y el Palacio Tachi tiene una larga historia de acoger eventos deportivos de combate en Lemoore, California, a unas 40 millas al sur de Fresno.

"Este evento involucraría a docenas de personas que vuelan a California y conducen a un casino con un propósito que nadie puede decir honestamente que es esencial", escribió Feinstein. “En el mejor de los casos, este evento vincula recursos médicos y envía un mensaje de que se pueden ignorar las órdenes de refugio en el lugar. En el peor de los casos, los participantes y el personal de apoyo podrían llevar el virus a sus comunidades de origen y aumentar su propagación ”.

Aunque el plan de White para mantener a sus combatientes empleados fue frustrado en última instancia, prometió minimizar la interrupción económica de la pandemia para los combatientes y empleados de UFC. White y los antiguos propietarios Lorenzo y Frank Fertitta vendieron el UFC a Endeavor por un estimado de $ 4 mil millones en 2016.

Cartelera del campeonato UFC 249/Twitter

"Todos mis luchadores que están bajo contrato conmigo, quiero que se sientan seguros", dijo White. “Tómese el tiempo con sus familias y disfrute este tiempo. No te preocupes por la parte financiera de esto. Tendrás peleas en tu contrato, y voy a arreglar las cosas con las personas que estaban dispuestas a intensificar y pelear el próximo fin de semana. Voy a cuidar a tantas personas como pueda.

White también se dirigió a los empleados de UFC: “Nadie está siendo despedido en UFC. Todos son buenos ".