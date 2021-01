UFC: A Conor McGregor le dan 'descanso' de seis meses por golpes

El irlandés Conor McGregor no podrá subir al octágono de la UFC en los próximos seis meses tras haber sido suspendido médicamente debido a los fuertes golpes que sufrió en la derrota por nocaut ante el estadounidense Dustin Poirier, el pasado sábado 23 de enero en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Así que por esta decisión, McGregor no podría combatir antes de julio si no tiene la autorización de un médico.

Aunque podría retornar a la acción antes de ese mes, siempre y cuando su tibia derecha se encuentre en buenas condiciones y eso deberá demostrarlo con una radiografía, además de que tiene prohibido el contacto durante 30 días tras el nocaut ante "Diamond".

"The Notorious" volvió al octágono en el UFC 257 después de un año de ausencia, pero cayó derrotado en el segundo round. Incluso al concluir la contienda, el irlandés salió del escenario apoyado con muletas.

Tras finalizar el combate, ambos peleadores protagonizaron una curiosa plática en la que McGregor agradeció y reconoció el gran trabajo de su oponente, no obstante, durante esa charla, la gente pudo notar el mal estado del nacido en Irlanda, quien apenas podía caminar.

"Mató completamente la pierna", mencionó McGregor en cuanto a las patadas que recibió, agregando que antes había sentido algo así. "Incluso si sentí que estaba parando sus patadas, fue mayormente en el frente de la pierna", externó el ex campeón de las divisiones pluma y ligero.

"Ahora tengo que volver, no me puedo quedar con esta sensación", señaló McGregor, de 32 años, aunque habrá que esperar.

Por su parte, Dustin Poirier dijo quiere que el presidente de la UFC, Dana White apruebe una pelea contra el brasileño Charles Oliveira, por el campeonato de peso ligero que dejó vacante el ruso Khabib Nurmagomedov, quien tras la victoria que obtuvo ante Justin Gaethje decidió retirarse de las Artes Marciales Mixtas.

Poirir cobró venganza de la derrota que sufrió ante Conor McGregor en el UFC 178 que se realizó el 27 de septiembre de 2014 en Las Vegas, Nevada.

En esa pelea, ambos eran pesos plumas. Aunque pese al esfuerzo, el duelo terminó de mala manera para Dustin, quien fue noqueado en el mismo primer round, por los potentes golpes que le aplicó el irlandés.