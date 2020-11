UFC: Asi se expresó Dana White sobre la última pelea de Anderson Silva

Una triste despedida de los octágonos tuvo Anderson Silva el pasado sábado en el combate estelar del evento UFC Las Vegas 12. No resultó de la forma que muchos esperaban, es por eso que Dana White, presidente de la empresa Ultimate Fighting Championship hizo una dura crítica sobre la actuación de la leyenda brasileña que perdió ante Uriah Hall.

Silva, cayó por nocaut y con esa derrota, a sus 45 años de edad, se despide de las Artes Marciales Mixtas (MMA), tras una brillante carrera que forjó gracias a sus grandes habilidades, entrega y disciplina.

“Hoy no me siento bien conmigo mismo, por haber dejado a Anderson Silva hacer su ultima pelea. Nosotros tratamos a Anderson Silva con mucho respeto. Si supieran cuando él recibe por pelear, ustedes se ca—-. No debíamos haberlo dejado pelear esta noche”, señaló White a los medios de comunicación.

White, quien lleva más de 20 años, al mando de la UFC, acompañó de cerca la trayectoria del gladiador brasileño en la organización y presenció la evolución de uno de los mayores fenómenos de las MMA. Ahora el directivo tiene la certeza que Silva, debe retirarse ya del deporte.

“El enfrentó a una persona que tiene poco volumen de pelea. En una pelea estelar a cinco rounds, ellos lanzaron 11 golpes en el segundo round. Cuando la pelea terminó, el ni siquiera conseguía estar de pie para dar una entrevista, con todo respeto a él", comentó.

"El es una leyenda del deporte, de la organización. Yo hice algo que no estoy de acuerdo. Yo sabía que estaba en lo cierto. Anderson Silva no debería pelear nuevamente”, senteció Dana White.

En la el duelo ante Hall, Silva llegó a tener destellos importantes en los tres primeros rounds. Pero el ex campeón de la UFC, terminó siendo víctima de los duros puños de un rival más joven. Fue en el cuarto round, cuando Anderson no pudo resistir una sólida combinación de golpes, para perder por nocaut.

La "Araña" Silva acumula 34 victorias, 23 de ellas por nocaut, a cambio de 10 derrotas, en su carrera profesional.