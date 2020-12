UFC: Brandon Moreno promete darlo todo en la pelea más importante de su carrera

El tijuanense Brandon Moreno no se pone límites en sus aspiraciones en las Artes Marciales Mixtas, le gustan los grandes retos y vive con intensidad cada contienda en el octágono. Este sábado 12 de diciembre, "The Assassin Baby" tratará de convertirse en el primer peleador nacido en México en conquistar un campeonato en la organización UFC.

Moreno disputará el título de las 125 libras contra el brasileño Deiveson Figuereido, quien es el actual monarca, en el evento UFC 256 que se celebrará en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Brandon es el primer combatiente 100 por ciento mexicano que es retador por un cetro máximo, esta vez el de peso mosca, en la empresa más importante de las Arte Marciales Mixtas.

"Entreno todo el día para peleas como estas y estoy totalmente listo para la pelea por el título. Quiero estar ahí y lo merezco. La verdad, respeto a Cody que había tomado la pelea, pero a mí no me importa. No necesito el título, necesito pelear contra los mejores", externó el de Tijuana.

"Justamente estoy listo para pelear contra los mejores. Yo vi que se agarraba el brazo, pero en realidad no sé cómo la gané. Sólo sé que la gané", señaló el mexicano de 27 años de edad, quen hizo su debut profesional en MMA en su país natal en abril de 2011.

Moreno se considera un peleador más más técnico que su rival. "Tengo más herramientas y soy mucho más rápido que él. Lo único que se puede decir sobre Deiveson es que es un peleador de un tiro, así que tengo que aprovechar esa ventaja", refirió.

"Sé que puede sorprender. Sé que tiene muchas herramientas, buenos codos, buenas patadas. pero tengo mucha más velocidad que él y esa será mi ventaja contra él”, comentó Brandon Moreno, quien está a un paso de consumar su sueño de ser campeón de la UFC.

LO QUE DICE FIGUEREIDO

Apenas hace tres semanas, Deiveson Figueiredo tuvo su primera defensa del título de las 125 libras y este sábado hará otra exposición ante un peligro retador. No hubo tiempo para descansar.

“Soy un peleador que estudia a sus rivales y me hace tener seguridad de la forma que los venceré. Yo trabajo muchas cosas, estudio todas las áreas que en ellos son débiles, son las que voy a atacar. Voy a finalizarlo. Voy a derribarlo y finalizarlo en el segundo round", dijo el peleador brasileñoo.

Sobre su oponente, Figuereido señaló: "El no es un hombre de dos rounds. Brandon Moreno viene del boxeo, tiene un boxeo fuerte, pero, hablando de jiujitsu y derribos, no le veo cualidades. Es una pelea fácil para mi. Yo encontré que el de (Alex) Pérez fue fácil, pero creo que el de Moreno es mucho más fácil”.