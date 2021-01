UFC: Conor McGregor tras ser humillado por Dustin Poirier ya piensa en una tercera pelea

Abu Dhabi.- La pelea estelar del UFC 257 entre Conor McGregor que se media ante Dustin Poirier resultó mucho más emocionante de lo que se esperaba y es que el estadounidense le dio una golpiza a Conor que no pudo meter las manos. Al final Piorier vengó la derrota del 2014 con un fulminante derechazo en la mandíbula que mandó a la lona al irlandés.

Por primera vez en su carrera, McGregor cayó derrotado por un nocaut, a pesar de eso todo indica que le quedan a un ganar de seguir peleando y quiere una tercera pelea contra Dustin Poirier para ratificar su poderío.

Al finalizar la pelea, el irlandés fue entrevistado y se refirió al combate como una mala noche para él y aseguró que fue una forma de aprender de los errores. Pero aun así se dice emocionado por tener una tercera pelea para ahora si dictaminar quien es el mejor. Hay que recordar que Conor estuvo un año sin pelear, su último combate fue en enero del 2020.

"Gracias a todos, no fue mi noche, pero sí una gran oportunidad para mejorar. Estoy emocionado por la trilogía que ahora tengo en mis mano. Dustin es un gran competidos y no puede esperar para ir otra vez", comentó el peleador.

Incluso más tarde cuando acabó el evento, ambos peleadores se encontraron de nuevo en zona de entrevistas, donde ya lucían arreglados pero con las huellas de la batalla, más notorias para Conor McGregor quien salió con golpes en la cara y en una de las piernas. Ese momento fue captado por las cámaras de la UFC y fue justo cuando el irlandés dijo, "Lo haremos otra vez" y se despidió, Dustin asentó con la cabeza.

Mientras que para Dustin fue uno de los mejores momentos de su carrera, asegura que es algo que lo motiva para pelear por el título de peso ligero, "Una vez que me puse bajo esas luces, volví a la vida. Me sentí genial. Me sentí en el momento", agrega Dustin Poirier.

De momento se desconoce cuándo pueda darse ese nuevo combate, teniendo en cuanta que el primero fue hace 6 años y hoy fueron totalmente diferentes a los que mostraron en 2014, aunque se espera que sea en los siguientes años, quizá para 2022. Esto si no antes oficialmente Conor se retira por 4ta vez de las peleas.